Королевская битва в стиле ретро — анонсирована Pac-Man: Mega Tunnel Battle
И этот злостный жанр добрался до классики.
Bandai Namco решились испортить классику, и выпустить королевскую битву в стиле Pac-Man, и это очень плохо, хотя если разработчики смогут сделать все грамотно и красиво, при этом не слишком нагло собирать деньги с игроков, они смогут добиться успеха, даже казалось бы в таком инди-проекте.
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Как сообщают разработчики, игроки смогут не только проходить свои лабиринты, но и вторгнуться в чужой лабиринт и съедать их точки, усиления и даже противников, а игра будет поддерживать до 64 игроков, и это довольно много, как для такой игры.
Также в игре будут наблюдатели, они будут голосовать за различные усиления в матче, и это довольно интересная система, очень хочется узнать, как же она будет реализована.
Игрокам дадут возможность кастомизировать своего героя, а также кастомизировать свои лабиринты, и это дает большие возможности по монетизации проекта, главное чтобы это все было с умом, а не как с известной, но уже упавшей PUBG.
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Pac-Man: Mega Tunnel Battle должна выйти 17 ноября на Stadia, но в сервисе уже доступна демоверсия игры, так что игроки могут прямо сейчас посмотреть на данную игру, и определить ее будущее.
В демоверсии игры доступен всего один из двух режимов игры, и демка будет доступна до 27 октября, но у вас в стране должна быть доступна Stadia, иначе в игру вы не сможете поиграть, так как игра будет эксклюзивом для Stadia, и не выйдет на других платформах, плохо или хорошо, решать уже самим игрокам.
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