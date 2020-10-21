Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Bandai Namco решились испортить классику, и выпустить королевскую битву в стиле Pac-Man, и это очень плохо, хотя если разработчики смогут сделать все грамотно и красиво, при этом не слишком нагло собирать деньги с игроков, они смогут добиться успеха, даже казалось бы в таком инди-проекте.

реклама

Как сообщают разработчики, игроки смогут не только проходить свои лабиринты, но и вторгнуться в чужой лабиринт и съедать их точки, усиления и даже противников, а игра будет поддерживать до 64 игроков, и это довольно много, как для такой игры.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Также в игре будут наблюдатели, они будут голосовать за различные усиления в матче, и это довольно интересная система, очень хочется узнать, как же она будет реализована.

Игрокам дадут возможность кастомизировать своего героя, а также кастомизировать свои лабиринты, и это дает большие возможности по монетизации проекта, главное чтобы это все было с умом, а не как с известной, но уже упавшей PUBG.

реклама

Pac-Man: Mega Tunnel Battle должна выйти 17 ноября на Stadia, но в сервисе уже доступна демоверсия игры, так что игроки могут прямо сейчас посмотреть на данную игру, и определить ее будущее.

В демоверсии игры доступен всего один из двух режимов игры, и демка будет доступна до 27 октября, но у вас в стране должна быть доступна Stadia, иначе в игру вы не сможете поиграть, так как игра будет эксклюзивом для Stadia, и не выйдет на других платформах, плохо или хорошо, решать уже самим игрокам.

реклама



