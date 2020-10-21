Стало известно, как будут праздновать Хеллоуин в Fortnite
Epic Games объявила, что в Fortnite возвращаются кошмары.
Epic Games решила рассказать всем пользователям о грядущем событии в Fortnite которое посвящено Хеллоуину, оно пройдет с 21 октября по 3 ноября, и название ему — "Месть Мидаса".
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Как всегда, игроки смогут получить различные тематические награды за выполнение различных заданий, как сложных, так и лёгких.
В этот раз игрокам придется противостоять Тёмному Мидасу и его приспешникам, а игроки которые погибнут в любом из режимов станут тенью, и после смогут продолжать схватки в королевской битве теней, а помогать в этом им будут различные умения.
31 октября на сцене Party Royale начнется вечеринка Afterlife Party. Она должна начаться в 4:00 по МСК, на главной сцене выступит колумбийский певец J Balvin, он поет в стиле реггетон.
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Все игроки которые посетят вечеринку в скине Party Trooper смогут получить эксклюзивный стиль J Balvin.
Новый скин Party Trooper будет продаваться в игровом магазине и будет доступен с 1 ноября.
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Также будет доступна запись концерта, ее можно будет посмотреть 1 ноября в 20:00 и 2 ноября в 2:00.
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Обычно Epic Games выпускают не так много испытаний, так что ожидать следует 5-6 различных миссий и столько же бесплатных наград в стиле Хеллоуина, также есть пример такого испытания, когда Rocket League стала бесплатной, в игре появились испытания, и они были довольно лёгкие и проходились за один час.
Также игрокам стоит ожидать различные украшения на карте, ибо разработчики всегда меняют карту на большие праздники, пример этому рождество.
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