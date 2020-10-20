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Старший программист Bethesda Game Studios, Эрик Браун в своём резюме написал, что полностью переделал систему анимаций для игры Starfield, а также и всех будущих консольных игр компании, все это можно было увидеть на сайте Linkedln, однако сейчас резюме было отредактировано и заявление о полностью переделанных анимациях было удалено.

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Пользователи в сети первые обратили на это внимание и конечно же сейчас в резюме данные упоминания пропали, и это означает лишь два варианта, либо старший программист случайно слил информацию, либо это намек от самой Bethesda Game Studios, и второй вариант более реален.

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Напомню, в прошлом месяце Microsoft купила ZeniMax Media, а вместе с ней к Microsoft перешли и Bethesda, а также другие студии которые были во владении ZeniMax, к примеру Id Software.

После Тодд Говард решил сообщить пользователям о том, что Bethesda переработает движок для новых игр, а именно Starfield и TES VI, а также для всех последующих игр от компании, а Microsoft теперь сможет помочь как финансово, так и работникам.

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Если подумать, то шанс что это был намек от Bethesda, что нам нужно ждать полную переработку анимаций, то это довольно логично.

Выход TES VI и Starfield на данный момент неизвестен, есть лишь информация что Starfield выйдет раньше нового The Elder Scrolls.