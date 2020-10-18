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Открытый тест Call Of Duty: Black Ops Cold War начался вчера в 20:00, и должен был закончиться уже 19 октября в 20:00, но разработчики решили продлить тест на один день по просьбам сообщества, теперь тест будет закрыт 20 октября в 20:00.

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Теперь у игроков появился еще целый день, чтобы протестировать все карты, режимы и оружие, и это решение разработчиков будет полезно игрокам у которых слабый интернет, и они скачали игру сегодня или до сих пор скачивают на свой ПК.

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Хотелось бы сказать слово о читерах, их на данный момент очень много и в основном на PC, так что совет тем кто играет на консолях, вам лучше отключить функцию кроссплея, игрокам же на ПК лучше данную функцию не отключать, иначе поиск игры будет довольно долгий.

Также хотелось бы сказать и об авто прицеле, дело в том, что автоматическое прицеливание на консолях было всегда и будет, но при этом на ПК его нету, из-за этого игроки на консолях иногда могут даже через стены ставить хедшоты игрокам, так что это не обязательно читер, возможно просто игрок на консоли.

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Также напоминаю, все игроки которые достигнут 10 уровня в тесте, смогут получить уникальный чертеж одного из оружий в игре, и после использовать его в финальной версии игры.

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В тесте на данный момент работает х2 опыт, так что прокачка стала быстрее и легче, теперь 10 уровень можно получить буквально за 2-3 боя, при условии, что вы умеете стрелять, ибо просто бегать и умирать, опыта вам не принесет.

Напомню, в открытом тесте всем доступен уникальный персонаж Вудс, в финальной версии игры, его смогут получить только пользователи с предзаказом.

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В тесте доступно 6 карт и одна из них родная для нас, а именно Москва, также в тесте доступно более двадцати различных пушек.

Узнать больше о доступном контенте в тесте можно здесь: ссылка.

Новая Call Of Duty должна выйти 13 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и РС.

Напомню, в России игру не будут продавать на дисках, только в цифровом варианте.