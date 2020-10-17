Открытая бета в Call Of Duty: Black Ops Cold War уже началась
В Black Ops Cold War уже прошло 3 теста, а именно:
- Тест для пользователей с предзаказом игры на PS4
- Открытый тест на PS4
- Открытый тест на PS4 и тест для пользователей с предзаказом на Xbox и PC
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А сегодня в 20:00 по МСК начался открытый тест на всех платформах для всех желающих, так что заходите!
В открытом тесте стал доступен режим Fireteam: Грязная бомба, а также разработчики услышали жалобы игроков на PS4, что прокачка была долгой и превращалась в унылый гринд уровней для открытия различных модулей на оружие, в открытом тесте и до его конца действует х2 опыт.
В открытом тесте всем доступен уникальный персонаж Вудс, напомню, после выхода игры он будет доступен только пользователям с предзаказом.
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В открытом тесте доступны такие режимы как:
- Fireteam: грязная бомба на 40 человек
- Командный бой
- Опорный пункт
- Превосходство
- Убийство подтверждено
- Контроль
В открытом тесте доступны такие оружия как:
- Автоматические винтовки: АК-47, XM4, Krig 6, QBZ-83
- ПП: MP5, Милано 821, АК-74У, KSP 45
- Ручные винтовки: Type 63, M16
- Ручные пулеметы: Stoner 63, РПД
- Снайперские винтовки: Pelington 703, LW3 - Tundra
- Пистолеты: 1911, Diamatti, Магнум
- Дробовики: Hauer 77, Gallo SA12
- Гранатометы: Кигма-2, РПГ-7
- Нож
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В открытом тесте доступны такие карты:
- Miami
- Moscow
- Satellite
- Cartel
Игроки, которые достигнут 10 уровня в бете, смогут получить уникальный чертеж пистолета-пулемета в финальной версии Black Ops Cold War.
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Напомню, после выхода игры, количество оружия, карт и режимов увеличиться, это лишь бета-тест.
Обзор на игру:
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