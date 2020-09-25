Обновление 1.3.1 для Marvel Avengers принесло много исправлений
Недавно Square Enix выпустили патч 1.3.1 для игры Marvel Avengers, в нем исправили немало ошибок.
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Была исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли брать задания фракций или сектора злодеев, в знак извинения всем игрокам подарили валюты, а именно:
- 250 Полихорона
- 500 уру
Чтобы получить данную награду, вам нужно просмотреть одну из своих карточек испытаний, после этого действия вам и начислят данные валюты.
После обновления, Капитан Америка может выбивать двери в бою, а также исправлена ошибка, из-за которой счётчик
перезарядки уменьшался во время конца боя.
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Повышена чувствительность к атакам молота при игре за Тора.
При обновлении еженедельной миссии возникала ошибка. Исправлено. Еженедельные миссии после обновления должны работать правильно и без ошибок.
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Исправлена ошибка, из-за которой секторы злодеев не обновлялись, а игроки не могли забирать еженедельные награды.
Исправлена ошибка, из-за которой уровень героя сбрасывался. Как сообщают разработчики, происходило это из-за проблем с многопользовательским подключением.
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Разработчики также опубликовали список будущих изменений:
- Настройка размеров субтитров
- Режим высокой контрастности
- Система оповещений о зоне боевых действий
- Функция для переключения значков героев, чтобы они всегда были видны вам
Весь список изменений можно посмотреть здесь.
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