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Обновление 1.3.1 для Marvel Avengers принесло много исправлений

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Недавно Square Enix выпустили патч 1.3.1 для игры Marvel Avengers, в нем исправили немало ошибок.

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Была исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли брать задания фракций или сектора злодеев, в знак извинения всем игрокам подарили валюты, а именно:

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Чтобы получить данную награду, вам нужно просмотреть одну из своих карточек испытаний, после этого действия вам и начислят данные валюты.

После обновления, Капитан Америка может выбивать двери в бою, а также исправлена ошибка, из-за которой счётчик
перезарядки уменьшался во время конца боя.

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Повышена чувствительность к атакам молота при игре за Тора.

 При обновлении еженедельной миссии возникала ошибка. Исправлено. Еженедельные миссии после обновления должны работать правильно и без ошибок.

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Исправлена ошибка, из-за которой секторы злодеев не обновлялись, а игроки не могли забирать еженедельные награды.

Исправлена ошибка, из-за которой уровень героя сбрасывался. Как сообщают разработчики, происходило это из-за проблем с многопользовательским подключением.

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Разработчики также опубликовали список будущих изменений:

  • Настройка размеров субтитров
  • Режим высокой контрастности
  • Система оповещений о зоне боевых действий
  • Функция для переключения значков героев, чтобы они всегда были видны вам

Весь список изменений можно посмотреть здесь.


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