Тодд Ховард сообщил что движок для игр TES VI и Starfield был серьезно переработан
Недавно прошло интервью с Тоддом Ховардом и Microsoft, в нем было упоминание про новый движок Starfield и The Elder Scrolls VI, в интервью также была речь и об играх от Bethesda в Game Pass и многое другое.
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Ховард сообщил что движок, потерпел капитальный ремонт и доработку, так как он не подходит под сегодняшний уровень игр, а также сообщил что эта переработка одна из самых больших со времён старого The Elder Scrolls: Oblivion.
Ховард сообщил что новый движок даст возможность создать более большой мир в играх, а также новые функции, но какие именно, знают лишь разработчики из Bethesda.
Скорее всего отличия старого движка и нового мы сможем увидеть после выхода новых игр, а именно Starfield и TES VI.
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После разговор пошел о Game Pass, а я напомню что Starfield будет предлагаться по подписке Game Pass, так что данная тема в интервью была ожидаема, и вполне логична.
В Game Pass скорее всего появится и новый TES VI и другие новые игры от Bethesda, и возможно они не будут эксклюзивом только для PC и Xbox, ибо Microsoft очень любит деньги.
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Смотреть интервью: ссылка
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Напомню, совсем недавно Microsoft купила ZeniMax Media, а в нее входило довольно много различных студий, и Bethesda также, а стоило это все Microsoft каких-то 7.5 миллиардов долларов, и это очень большая сумма.
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