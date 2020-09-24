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Студия Innersloth решила отменить игру Among Us 2 и сосредоточиться на добавлении нового контента в первую часть, в своем блоге разработчик сообщил, что такое решение было принято из-за недавнего всплеска популярности у игры.

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Весь контент который разработчики хотели добавить во второй части, перенесли в первую часть, как сообщают разработчики, данная процедура займет много времени, так как нужно углубляться в основной код игры, а запланировано было довольно много различного контента, среди них новые системы, функции, карты, косметика и так далее.

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Среди всего разработчики отметили новые сервера, поддержку для людей которые страдают дальтонизмом, систему друзей и многое другое.

Innersloth не сказали когда ждать появление нового контента, но смотря на большие планы разработчиков, ждать игрокам придется довольно долго, возможно месяц, а может и все три.

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Также разработчик ответил на вопрос будет ли игра на консолях, ответ был прост — "для нас это будет довольно сложной задачей"

Так что ожидать игру на консолях в ближайшее время также не стоит.

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Игра Among Us вышла в 2018 году, но получила большую популярность только в 2020 году, на данный момент игра доступна на PC и мобильные устройства.

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