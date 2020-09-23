Новое испытание в Rocket League и Fortnite будет запущено уже 27 сентября и будет иметь много наград
Rocket League уже сегодня стала совершенно бесплатной для всех пользователей на платформе EGS, а также пропала с магазина Steam, и вот 27 сентября начнется новое событие, в нем можно будет получить автобус из Fortnite и забивать на нем красочные голы.
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Новое событие RL — Llama-Rama, будет доступно 27 сентября в 1:00 по московскому времени, а завершится 12 октября, в самой активности довольно много интересных наград.
Список наград в событии:
— "Llamas, запускайте свои двигатели!" —для выполнения миссии, вам потребуется сыграть всего один матч в RL, выполнять можно в любом режиме, в награду вы получите антену Llama Flyer, а в Fortnite сможете получить спрей Rocket League
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— "Помечено для победы" — вы должны будете победить в одном матче, обязательно в стандартном режиме RL, в награду вам дадут топовую ламовскую верхушку, а в Fortnite вы получите воздушный след Holodata Drop.
— "вершина мира" — пять раз защитите свои ворота, забейте гол или передайте голевую передачу с ламовской верхушкой, а за выполнение получите октановую наклейку ламы, в Fortnite вы получите трек Rocket Groove.
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— "Эпическое предприятие" — для завершения миссии, вам понадобится победить в пяти матчах, выполнять можно в любом доступном режиме, наградой будет колёса ламы, в Fortnite вам достанется эмоция Rocket League.
— "Llama легенда" — вам нужно будет стать самым ценным участником в матче (MVP) используя колеса ламы, наградой будет новый боевой автобус, колеса и антенна, а также звук двигателя от автобуса, в последствии который можно будет использовать на других машинах.
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В Fortnite за эту миссию вы получите октановое украшение на спину героя в стиле RL.
Для получения награды в RL вы должны будете зайти в меню события и забрать награду, а для получения наград в Fortnite, вам потребуется зайти в игру после прохождения миссии и вам автоматически начислят награду.
Трейлер испытания: ссылка
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