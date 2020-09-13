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Недавно Gearbox поделились о будущем игры Borderlands 3 на цифровой выставке PAX.

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Первое, что решили затронуть разработчики — переход на консоли нового поколения, а именно PlayStation 5 и Xbox Series X, разработчики сказали, что всем владельцам игры на консолях PS4 и Xbox One версия игры для новых консолей будет бесплатна, а также будут перенесены все данные, включая сохранения и достижения.

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Как обещают разработчики, игра на PlayStation 5 и Xbox Series X будет работать в 4К разрешении и 60 кадрами в секунду, а также на новых консолях будет локальный кооператив.

Разработчики решили ввести в игру сплит-скрин или разделенный экран, суть в том, что теперь игроки смогут играть на одном экране вместе, а поддерживать игра будет до 4 игроков, также данную функцию добавят на PS4 и Xbox One с помощью бесплатного патча уже совсем скоро.

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Gearbox анонсировала новое дополнение к игре, к слову, оно будет платным, в нем добавят новый режим и по одному древу скиллов для охотников.

Показали нового питомца для З4ЛПа — Hyperion, он будет доступен в трех вариациях.

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Borderlands 3 вышла 13 сентября 2019 года и доступна на данный момент для игроков на PC, Xbox One, PS4 и Google Stadia, совсем скоро появится и версия для PS5 и Xbox Series X.