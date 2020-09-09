Анонсирован новый симулятор, где нам предстоит выживать в суровых зимних условиях — Winter Survival Simulator
Польская студия Drago Entertainment, выпустившая много различных симуляторов, решила анонсировать новый проект — Winter Survival Simulator.
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В Winter Survival Simulator игрокам предстоит выживать в суровых зимних условия и найти станцию, где можно будет вызвать спасателей, а действие будет происходить в Вашингтоне
, да, не удивляйтесь.
Цель игры — выжить и найти станцию, откуда можно вызвать спасение, но проблема в том чтобы дойти до станции, нужно знать, где она находится, а также иметь много припасов, разработчики сообщают, что мир довольно большой.
В игре будет охота, если вы встретите, например, волка, то его можно убить, а вот встретив медведя, разработчики советуют тихо уходить, так как в игре у вас нет оружия, а с ножом вы точно не сможете победить большого зверя, это тебе не кино, также в игре есть ловушки для охоты.
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Холод, жажда, голод и истощение — четыре основных фактора, о них нужно будет думать всю игру, но на этом все не заканчивается, разработчики ввели и систему травм, так что все становится ещё труднее.
В игре есть динамическая погода, и меняется она очень быстро, будьте внимательны.
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Ночевать на морозе в холод не советуют, но если вам хочется умереть на холоде, то у вас будет такая возможность, это же симулятор.
Разработчики предупреждают и о снежных бурях: во время бури нельзя выходить, иначе исход будет не радужными, но вы все равно можете выйти и умереть.
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Игру Winter Survival Simulator будет издавать Movie Games, отделение PlayWay. Игра запланирована на 2021 год в Steam.
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