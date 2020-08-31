Студия PlayWay анонсировала новую постапокалиптическую игру Pandemic Train
Поляки из студии PlayWay анонсировали новую игру, а название ей — Pandemic Train.
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Pandemic Train это симулятор где нам предстоит управлять командой поезда путешествующего по постапокалиптической пустоши, разоренной войной и смертельной чумой.
Таинственная чума убивает инфицированных в течение 24 часов, так что следить за здоровьем людей придется очень внимательно.
В игре нам предоставят возможность собирать ресурсы в различных локациях, но при этом как раз та самая болезнь может заразить ваших людей которые пошли на поиски ресурсов, также в игре будет система битвы с бандитами за ресурсы.
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Также в игре будет выбор как поступить с бандитами, взять их с собой в команду или бороться с ними.
В игре нам предоставят возможность постройки различной мебели и других вещей для выживания, также в игре можно будет разводить скот, возможность добывать воду, также у вас будет возможность выращивать еду.
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В описании также говорится о трудном выборе, действительно в игре вам предстоит довольно сложный выбор, так как лекарства на всех от болезни не хватит, вам придется решить кого спасти от болезни, а кого оставить умирать.
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Цель самой игры — создать вакцину и не дать умереть всем людям, основная задача именно игрока это поддерживать движение поезда, ведь именно таким образом ваша команда будет меньше контактировать с вирусом, а учёные будут иметь больше времени для создания вакцины.
В игре нам дадут возможность решать сколько будет вагонов и людей в нашем поезде, но все это будет влиять на распространение вируса, потребление ресурсов и так далее.
Pandemic Train выйдет в Steam 25 ноября 2021 года.
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