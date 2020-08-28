На церемонии открытия Gamescom 2020 было показано более 10 игр
Недавно прошла церемония открытия Gamescom 2020, на ней же показали довольно много интересных проектов, например новый трейлер игры DIRT 5, также показали брифинг одной из миссий в игре Call of Duty: Black Ops Cold War и многое другое.
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Разработчики DIRT 5, решили выпустить новый трейлер посвященный особенностям игры, на этот раз они затронули тему редактора, и функции создания своих трасс.
DIRT 5 выходит 16 октября на PlayStation 4, PC и Xbox One.
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Далее следует новый трейлер об одной из миссий в COD: Black Ops Cold War. В ролике показали брифинг миссии где нам предстоит охота на Персея.
Данный проект выходит 13 ноября 2020 года.
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Также нам показали новое дополнение DOOM Eternal — The Ancient Gods, его хотят выпустить 20 октября.
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Посмотреть на новое дополнение:ссылка
Разработчики Outrides решили показать новый трейлер.
Outriders выходит в конце 2020 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и РС.
Был показан новый ролик об игре Star Wars: Squadrons.
Данная игра выходит в релиз 2 октября на PS4, Xbox One и РС.
Также нам показали новое дополнение The Sims 4 с планетой Батуу, данное дополнение должно выйти 8 сентября.
Ролик про новое дополнение:ссылка
К слову, Gamescom 2020 будет проходить ещё 2 дня.
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