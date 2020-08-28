Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На церемонии открытия Gamescom 2020 было показано более 10 игр

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Недавно прошла церемония открытия Gamescom 2020, на ней же показали довольно много интересных проектов, например новый трейлер игры DIRT 5, также показали брифинг одной из миссий в игре Call of Duty: Black Ops Cold War и многое другое.

реклама

Разработчики DIRT 5, решили выпустить новый трейлер посвященный особенностям игры, на этот раз они затронули тему редактора, и функции создания своих трасс.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

DIRT 5 выходит 16 октября на PlayStation 4, PC и Xbox One.

реклама

Далее следует новый трейлер об одной из миссий в COD: Black Ops Cold War. В ролике показали брифинг миссии где нам предстоит охота на Персея. 

Данный проект выходит 13 ноября 2020 года.

реклама

Также нам показали новое дополнение DOOM Eternal — The Ancient Gods, его хотят выпустить 20 октября.

реклама

Посмотреть на новое дополнение:ссылка

Разработчики Outrides решили показать новый трейлер.

Outriders выходит в конце 2020 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и РС.

Был показан новый ролик об игре Star Wars: Squadrons.

Данная игра выходит в релиз 2 октября на PS4, Xbox One и РС.

Также нам показали новое дополнение The Sims 4 с планетой Батуу, данное дополнение должно выйти 8 сентября.

Ролик про новое дополнение:ссылка

К слову, Gamescom 2020 будет проходить ещё 2 дня.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

online gamescom
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
+
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
37
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
46
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
51
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
37

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 51
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 26
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
21 августа 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy Note 20 Ultra рухнул в цене – Exynos 990, 120-Гц дисплей формата 3K, NFC, 108-Мп камера с поддержкой 8K и аккумулятор на 4500 мА*ч
9
69 смартфонов HUAWEI и honor получат прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 до конца 2020 года – список и сроки выхода
6
Два недорогих телефона Xiaomi 2019 года получили в России стабильную MIUI 12 на последней версии Android 10
+
CD Projekt RED анонсировала новую игру The Witcher
3
Энтузиаст запустил Doom Eternal со скоростью 1 000 fps – жидкий азот и -195 градусов позволили обойти законы физики
15
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10 Lite сильно подешевел – Snapdragon 855, NFC и аккумулятор на 4500 мА*ч с 45-Вт зарядкой по низкой цене
+
Объем памяти видеокарт GeForce RTX 30 раскрыт партнерами NVIDIA
56
ASUS ZenFone 7 Pro представлен официально – Snapdragon 865+, 256 ГБ памяти, Flip-up камера, 90-Гц дисплей, NFC и аккумулятор на 5000 мА*ч
2
HUAWEI официально снизила стоимость флагмана P40 Pro на 40 000 рублей – лучшая камера на рынке, быстрая, беспроводная зарядка и 40-х зум по самой низкой цене с начала продаж
6
6 смартфонов Huawei и Honor получили новую прошивку EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 в России и мире
2
NVIDIA опубликовала официальный тизер игровых видеокарт GeForce RTX 3000 Ampere следующего поколения
19
Пилотное производство GeForce RTX 3090 и RTX 3080 уже запущено — производители столкнулись с дороговизной печатных плат и отсутствием драйверов
77
Авторы No Man’s Sky выпустят свою новую игру уже завтра
1
4 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 11
+
Процессоры AMD следующего поколения получат высокие тактовые частоты и увеличенный IPC на 20%
73
Redmi Note 9 pro от Xiaomi резко подешевел на российском рынке – 64 Мп камера, игровой процессор и быстрая зарядка со скидкой в 12 тысяч рублей
3
NVIDIA подтвердила V-образную печатную плату и 12-пиновый коннектор питания для видеокарт GeForce RTX 30 (Обновлено)
10
Флагман Xiaomi 2018 года и самый популярный смартфон 2019 года получили европейскую версию прошивки MIUI 12
+
NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 опережают RTX 2080 Ti на 57 и 34 % в бенчмарке Time Spy Extreme — новые данные инсайдера
52
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 действительно получат плату V-образной формы и 12-контактный разъём питания — теперь официально (Обновление: добавлено видео)
18

Популярные статьи

ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
5
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
235
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
75
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
33
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
43
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
37
Зачем Epic Games объявили войну Apple и Google - разбираем масштабное противостояние
34
ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
9

Сейчас обсуждают

omoikane
10:00
нет никаких проблем при игре на консолях. Только в голове у некоторых проблемы есть. В шутеры может быть сложновато на геймпаде, но сейчас и на клаве можно. Говорю как прожженый пк геймер. Сложности ...
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
Алексей с завода
10:00
Какой памяти? Описание открой. Этот клоун тестил интуль на 2666сл15, а райзен на 3200сл17... И даже при таком "разгоне" 10320 умудрился всосать райзену... Вот если бы у 3300х была память ХОТЯ БЫ 3600с...
Процессоры AMD следующего поколения получат высокие тактовые частоты и увеличенный IPC на 20%
Earanak
09:59
Не знаю с чем конкретно это связано. Но Radeon и GeForce жрут по разному видеопамяти в играх. Наверное все же какие то технологии так или иначе влияют на компрессию. Впрочем не припомню что бы разница...
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
Bratken
09:59
аптека улица фонарь эксинос 120гц дисплей формата 3к
Samsung Galaxy Note 20 Ultra рухнул в цене – Exynos 990, 120-Гц дисплей формата 3K, NFC, 108-Мп камера с поддержкой 8K и аккумулятор на 4500 мА*ч
Сильвестр с талоном
09:58
Скорее всего, мне больше 2D версия нравилась, надо было ее развивать, а не делать 3D, ИМХО.
Кто придумал Worms - история создания и развития знаменитой игры
Inqizitor
09:57
Red Faction 1 был с почти полной разрушаемостью ландшафта. А тут очень крутой ролик, но лучше бы автор доделал игру и потом в эпикстор и стим выложил. Там воксели, это прорыв, конечно. Но думаю ролик ...
Трейлер игрового процесса Teardown — игры, где можно разрушить буквально всё
LorDex
09:56
Жесть. Перепись альтернативно одарённых продолжается. Или это тролинг такой? 5700 без икс за 37к это сильно! ССД откровенно убогий. 3700 с боксовым кулером... БП за 7к ещё и на 600 ватт, при этом мате...
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
Earanak
09:55
Зарабатывают с помощью ПК - разные деньги. В сфере Архивиза Экстерьерного (софтверного на Corona/V-Ray). Не сказать что прям супер много зарабатывают. И 3090 может оказаться неплохим вариантом.
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
Дима Ермоленко
09:53
Завтра опять новость про MIUI12 и то что она доступна опять всем??? Автор,люди видя заголовок даже эту статью не читают.
Стабильная прошивка MIUI 12 вышла на 44 смартфона Xiaomi на ОС Android 10 – список телефонов и ссылки на закачку от 27 августа
1injener
09:53
Кто зарабатывает деньги с помощью ПК, на ценник смотрят не в первую очередь
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем