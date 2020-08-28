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Недавно прошла церемония открытия Gamescom 2020, на ней же показали довольно много интересных проектов, например новый трейлер игры DIRT 5, также показали брифинг одной из миссий в игре Call of Duty: Black Ops Cold War и многое другое.

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Разработчики DIRT 5, решили выпустить новый трейлер посвященный особенностям игры, на этот раз они затронули тему редактора, и функции создания своих трасс.

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DIRT 5 выходит 16 октября на PlayStation 4, PC и Xbox One.

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Далее следует новый трейлер об одной из миссий в COD: Black Ops Cold War. В ролике показали брифинг миссии где нам предстоит охота на Персея.

Данный проект выходит 13 ноября 2020 года.

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Также нам показали новое дополнение DOOM Eternal — The Ancient Gods, его хотят выпустить 20 октября.

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Посмотреть на новое дополнение:ссылка

Разработчики Outrides решили показать новый трейлер.

Outriders выходит в конце 2020 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и РС.

Был показан новый ролик об игре Star Wars: Squadrons.

Данная игра выходит в релиз 2 октября на PS4, Xbox One и РС.

Также нам показали новое дополнение The Sims 4 с планетой Батуу, данное дополнение должно выйти 8 сентября.

Ролик про новое дополнение:ссылка

К слову, Gamescom 2020 будет проходить ещё 2 дня.