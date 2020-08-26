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Компания Ubisoft объявила о бесплатных выходных в Rainbow Six Siege, хотя выходные звучит некорректно, так как в игру можно будет играть совершенно бесплатно на протяжении недели, игру можно будет скачать бесплатно в период с 28 августа по 4 сентября на любую платформу, где доступен Siege.

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Причина бесплатных выходных в игре проста: совсем скоро выход нового сезона в игре, а именно 3 сезон 5 year pass, а бесплатным доступом они завлекают новую аудиторию, которая "возможно" купит игру и year pass.

Во время бесплатного доступа игроки получат возможность опробовать все режимы в игре и все карты, которые есть на данный момент в игре, также игроки смогут поиграть за всех оперативников, которые вышли вместе с игрой. Также отмечу, весь прогресс, который вы набрали за время бесплатного доступа, будет сохранен, купив игру вы продолжите развивать свой аккаунт с того момента, когда закончился бесплатный доступ.

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Напомню, для игры на PlayStation 4 и Xbox One требуется подписка Xbox Live Gold или PS Plus, так что у владельцев консоли не совсем "бесплатный доступ".

В сентябре, возможно 5 числа, как раз когда закончатся бесплатные выходные, выйдет новый сезон с Сэмом Фишером, его оружием SC3000K или MP7, а также его новым пистолетом 5.7 USG.

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Также разработчики добавят новую систему сигналов и переработанную карту "Шале".

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Игра Rainbow Six Siege вышла 1 декабря 2015 года на платформы PC, PlayStation4 и Xbox One.