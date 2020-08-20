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Выпуск Stronghold Warlords перенесли до 2021 года

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Разработчики Stronghold Warlords объявили о том, что их стратегию не стоит ждать в этом году, команда признается, что переоценила себя, также на перенос повлияла пандемия.

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Разработчики надеются выпустить игру 26 января 2021 года, напомню: выпустить данную игру собирались 29 сентября текущего года, но все пошло не по плану.

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Разработчики принесли извинения всем ожидающим пользователям, также разработчики сказали, что перенос поможет оценить всю ситуацию с игрой, доработать различные функции и аспекты игры.

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Разработчики обещают, что в новой Stronghold Warlords будет в разы больше функций, которых не имелось у прошлых серий игры. Так в новой стратегии добавят военачальников, которые контролируются искусственным интеллектом.

Также можете посмотреть 40 минут геймплея, записанного разработчиками, игру проводили за Китай, авторы проходили различные сюжетные миссии.

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Ссылка на ролик:ссылка

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Предположительные минимальные требования:

- OC: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Windows 10 (only 64-bit)

- Видеокарта: AMD Radeon R5 340 или nVidia GeForce GT 740 v2

- Процессор: AMD Athlon II X3 455 или Intel Core i3-2115

- Оперативная память: 4GB

- Свободное пространство на диске: 15GB

Stronghold Warlords должна выйти 26 января 2021 года на платформу PC

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