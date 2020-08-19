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Портал GameSport показал новый эксклюзивный трейлер обновленной Observer System Redux, в нем показано много новых графических нововведений в данную игру, выглядит все очень даже красиво.

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Комментарий разработчика

"Теперь мы можем создать более реалистичные миры на новом поколении консолей. Теперь можно эффективно совмещать атмосферу психологического хоррора и то темное и мрачное будущее киберпанка."

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Трейлер:ссылка

В игру собираются добавлять новое глобальное освещением, HDR, нынче популярной, но дорогой трассировкой лучей (RTX), объемным освещением, новыми моделям героев, а также новыми текстурами и ещё много чего, перечислять можно очень долго, можно сказать переработали игру полностью, но оставили старый сюжет, так что фанатам везёт, они могут пройти данную игру в новой графике без потери тех впечатлений.

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Минимальные системные требования у игры:

- Операционная система: Windows 7

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- Процессор: Intel Core I3 (3.4 GHz) или AMD A8-7600 (3.1 GHz)

- Видеокарта: nvidia GeForce 660 или AMD R9 270

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- Оперативная память: 8GB

- Свободное пространство на диске: 10GB

- DirectX: 11

Рекомендация: Нужно иметь 64-bit операционную систему и процессор

Данная игра вышла 15 августа 2017 года, вышла на платформы: PC (Windows, MacOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo switch. До конца этого года должна появиться на PlayStation 5 и Xbox Series, так что ждём.