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GameSport опубликовали новый трейлер Observer System Redux

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Портал GameSport показал новый эксклюзивный трейлер обновленной Observer System Redux, в нем показано много новых графических нововведений в данную игру, выглядит все очень даже красиво.

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Комментарий разработчика

"Теперь мы можем создать более реалистичные миры на новом поколении консолей. Теперь можно эффективно совмещать атмосферу психологического хоррора и то темное и мрачное будущее киберпанка."

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Трейлер:ссылка

В игру собираются добавлять новое глобальное освещением, HDR, нынче популярной, но дорогой трассировкой лучей (RTX), объемным освещением, новыми моделям героев, а также новыми текстурами и ещё много чего, перечислять можно очень долго, можно сказать переработали игру полностью, но оставили старый сюжет, так что фанатам везёт, они могут пройти данную игру в новой графике без потери тех впечатлений.

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Минимальные системные требования у игры:

- Операционная система: Windows 7

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- Процессор: Intel Core I3 (3.4 GHz) или AMD A8-7600 (3.1 GHz)

- Видеокарта: nvidia GeForce 660 или AMD R9 270

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- Оперативная память: 8GB

- Свободное пространство на диске: 10GB

- DirectX: 11

Рекомендация: Нужно иметь 64-bit операционную систему и процессор

Данная игра вышла 15 августа 2017 года, вышла на платформы: PC (Windows, MacOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo switch. До конца этого года должна появиться на PlayStation 5 и Xbox Series, так что ждём.

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Теги

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Какие прайсы? У нас же есть быстрый конь!
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Опаздал, садись - кол.
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localhostroot
00:21
Счастливчики. Не знаете куда столько памяти. А мне для neat video и давинчи надо минимум 20гб. Очень жду. И двушку баксов с радостью отдам. Текущий титан не хочется брать всеж.
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Inqizitor
00:20
Не совсем понял, за что такая лютая цена? Хуангу нужен новый унитаз золотой штоле? Я бы понял цену в $800 максимум, учитывая кризис и ненужность никому 2000 серии именно из-за лютых цен и никакой прои...
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