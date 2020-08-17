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Совсем недавно Marvel's Avengers вышла в бета-тест на PC, а игроки уже залезли в код и узнали какие герои будут добавлены с релизом и дальнейшими обновлениями, список состоит из 17 различных героев, со временем список скорее всего будет пополняться и совершенствоваться.

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Список найденных персонажей:

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- Человек-муравей

- Черная Пантера

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- Капитан Марвел

- Доктор Стрендж

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- Сокол

- Халкбастер

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- Соколинный глаз (Клинтон Бартон и Кейт Бишоп)

- Мар-Велл

- Дрожь

- Алая Ведьма

- Вижен

- Женщина-Халк

- Воитель

- Оса

- Зимний Солдат

- Пересмешница

Данных персонажей в коде нашел пользователь "RoboMatters", также у каждого героя есть префикс UnlockPlayableCharacter, скорее всего открыть персонажей можно будет либо купив их за реальную валюту, либо очень долго копить внутриигровую валюту.

Минимальные системные требования игры на PC:

- Операционная система: Windows 10 (64-bit)

- Процессор: I3-4160 либо AMD эквивалентный

- Оперативная Память: 8GB

- Видеокарта: nvidia GTX 950 или AMD 270 (минимально 2 гигабайта видеопамяти)

- DirectX: 11

- Свободное пространство на диске: 75GB

Игра выйдет в релиз 4 сентября 2020 года на платформы: PC, PS4 и Xbox One. Также разработчики планируют выпуск на PlayStation 5 и Xbox Series.

Предзаказ игры стоит 1999 рублей:ссылка