В игре Marvel's Avengers появится 17 новых персонажей
Совсем недавно Marvel's Avengers вышла в бета-тест на PC, а игроки уже залезли в код и узнали какие герои будут добавлены с релизом и дальнейшими обновлениями, список состоит из 17 различных героев, со временем список скорее всего будет пополняться и совершенствоваться.
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Список найденных персонажей:
- Человек-муравей
- Черная Пантера
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- Капитан Марвел
- Доктор Стрендж
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- Сокол
- Халкбастер
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- Соколинный глаз (Клинтон Бартон и Кейт Бишоп)
- Мар-Велл
- Дрожь
- Алая Ведьма
- Вижен
- Женщина-Халк
- Воитель
- Оса
- Зимний Солдат
- Пересмешница
Данных персонажей в коде нашел пользователь "RoboMatters", также у каждого героя есть префикс UnlockPlayableCharacter, скорее всего открыть персонажей можно будет либо купив их за реальную валюту, либо очень долго копить внутриигровую валюту.
Минимальные системные требования игры на PC:
- Операционная система: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: I3-4160 либо AMD эквивалентный
- Оперативная Память: 8GB
- Видеокарта: nvidia GTX 950 или AMD 270 (минимально 2 гигабайта видеопамяти)
- DirectX: 11
- Свободное пространство на диске: 75GB
Игра выйдет в релиз 4 сентября 2020 года на платформы: PC, PS4 и Xbox One. Также разработчики планируют выпуск на PlayStation 5 и Xbox Series.
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