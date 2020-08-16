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Разработчики Zombie Driver - "EXOR Studio" обновили свое детище, теперь игру можно поиграть владельцам PlayStation 4, в свою очередь разработчики решили порадовать владельцев игры на PS3, дело в том что игру можно получить совершенно бесплатно для PS4 тем у кого имеется копия версии для старого поколения консоли PlayStation.

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"Хочу порадовать игроков, те кто раньше добавил её в свою библиотеку! Если вы имеете любое издание Zombie Driver HD для PlayStation 3 или добавили ее в свой аккаунт с подпиской PS Plus, тогда версия Immortal Edition для консоли PS 4 будет бесплатной"

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В раздаче участвует версия Immortal Edition, она имеет стандартную версию игры со всеми дополнениями, а также идёт в 60 кадров в секунду, в игре присутствуют 30 миссий, а также большое количество арен для режима "Slaughter"

Минимальные системные требования для игры на PC:

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- Операционная система: XP, Windows 7, Windows 8

- Процессор: 1.5 GHz dual core

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- Видеокарта: 256 мегабайт и поддержка DirectX 9.0

- Оперативная Память: 1GB

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- Места на диске: 2GB

Аркада Zombie Driver стала доступна зимой 2009 года на платформу PC, а в 2012 году игра дошла до Xbox 360 и PS 3, на Xbox one игра вышла в 2013 году, а на консоль PlayStation 4 совсем недавно, 14 августа 2020 года, так игра доступна на платформы: PC, PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4, Nintendo switch и Android (Только tegra).







