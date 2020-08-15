В игру mount & blade:bannerlord добавят инструменты для создания модов
Фанаты и просто игроки Mount & Blade II: Bannerlord создавали моды и до этого момента, но без официальных инструментов для создания это было делать трудно, сейчас же разработчики решили добавить такую функцию, скорее всего с приходом нового обновления в игре Mount & Blade II: Bannerlord, будут добавлять еще больше пользовательских модификаций, возможно они станут более качественными и более функциональные, узнаем уже скоро.
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Разработчики сообщили что данные инструменты для создания модов. Выйдут уже в этом месяце. Список инструментов добавленных в игру оказался довольно большим.
С данными инструментами любой игрок сможет создать новую карту или же изменить уже старую. Сменить ландшафты, добавлять сооружения, менять растительность, и многое другое. Также можно будет менять текстуры и материалы объектов в игре. Также возможно будет сменить погоду, время, освещение, можно будет создать новых персонажей и редактировать их внешний вид и анимации.
Минимальные системные требования у игры:
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- Операционная система: WIndows 7 (64-bit)
- Процессор: Intel core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1200
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- Оперативная память: 6GB
- Видеокарта: nvidia Geforce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850
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- Места на диске: 60GB
- При использовании интегрированной видеокарты требуется на 2GB оперативной памяти больше.
Mount & Blade II: Bannerlord вышла 30 марта 2020 года на платформу PC.
Игра на площадке Steam:ссылка
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