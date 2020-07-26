Фанат Ведьмака перенес Цири в мир Cyberpunk 2077
Пока разработчики вырезают и так не большую жизнь у Cyberpunk 2077, фанаты создают контент, разными способами, например "the-no-lifer", создал арт с Цири в Найт-Сити.
Автор "the-no-lifer" показал нам Цири в золотом наряде, ей он выдал на вооружение меч и пистолет, а также кибернетическую руку, а как мы знаем в Найт-Сити есть много мастеров, которые могут поставить различные импланты на любую часть тела.
Ссылка на пост в Reddit:здесь
Также автор "The-no-lifer", перенес в Cyberpunk 2077 персонажей из Ведьмак 3: "Йеннифэр из Венгерберга" и "Трисс Меригольд", найти Арты можно на стене у "the-no-lifer"
Ссылка на стену автора:здесь
Cyberpunk 2077 - это огромный мир, с большыми возможностями, вы сможете окунуться в атмосферу Киберпанка, пройти длинный сюжет, узнать историю своего персонажа, все это будет доступно уже 19 ноября 2020 года, так что можете уже делать предзаказ и поддержать разработчиков игры, может быть изза тебя не будет нового переноса?
Минимальные системные требования игры:
- Операционная система: Windows 8.1, Windows 10 (только 64-бит)
- Процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i3-4130
- Видеокарта: AMD Radeon HD 7970 или nVidia GeForce GTX 960
- Оперативная память: 6GB
- Место на диске: 70GB
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года, на платформы: PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Предзаказ Cyberpunk:ссылка
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