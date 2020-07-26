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Пока разработчики вырезают и так не большую жизнь у Cyberpunk 2077, фанаты создают контент, разными способами, например "the-no-lifer", создал арт с Цири в Найт-Сити.



Автор "the-no-lifer" показал нам Цири в золотом наряде, ей он выдал на вооружение меч и пистолет, а также кибернетическую руку, а как мы знаем в Найт-Сити есть много мастеров, которые могут поставить различные импланты на любую часть тела.



Ссылка на пост в Reddit:здесь



Также автор "The-no-lifer", перенес в Cyberpunk 2077 персонажей из Ведьмак 3: "Йеннифэр из Венгерберга" и "Трисс Меригольд", найти Арты можно на стене у "the-no-lifer"



Ссылка на стену автора:здесь



Cyberpunk 2077 - это огромный мир, с большыми возможностями, вы сможете окунуться в атмосферу Киберпанка, пройти длинный сюжет, узнать историю своего персонажа, все это будет доступно уже 19 ноября 2020 года, так что можете уже делать предзаказ и поддержать разработчиков игры, может быть изза тебя не будет нового переноса?



Минимальные системные требования игры:



- Операционная система: Windows 8.1, Windows 10 (только 64-бит)



- Процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i3-4130



- Видеокарта: AMD Radeon HD 7970 или nVidia GeForce GTX 960



- Оперативная память: 6GB



- Место на диске: 70GB



Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года, на платформы: PC, PlayStation 4 и Xbox One.



Предзаказ Cyberpunk:ссылка