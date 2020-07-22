Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В PUBG вышел 8 сезон, поиграть и тестировать новый Санок может каждый, доступ имеют те кто купил или же активировал ключ в Steam и других цифровых магазинах где доступен PUBG, обновление с 8 сезоном пока доступно только для владельцев мощных ПК, PlayStation 4 и Xbox One придется с завистью ждать 30 июля, именно тогда до них дойдет обновление, на консолях можно играть на тестовых серверах.

реклама

Как сказано выше с 8 сезоном к нам пришла обновленная карта Санок, также добавлен новый транспорт "грузовик с трофеями", новый ранговый сезон, новый билет выжившего, а также нововведение с ракетницей, БРДМ-2 более нельзя призвать с помощью ракетницы, как сообщают разработчики это был слишком имбалансный транспорт для рангового режима.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Теперь касаемо карты Санок, на нем появилась продвинутая погода, а именно: солнечный день, рассвет, закат и пасмурный день.

реклама

Разработчики поменяли текстуры и здание на карте, на этих фото можно посмотреть как выглядело до обновления, а как стало после.

реклама

Новый каньон, а вам нравится?

реклама

На этом фото наглядно показано как изменили здания и в целом архитектуру на карте.

И напоследок, новый аэродром, теперь он выглядит более реалистичным.





Ознакомиться со всеми изменениями нового обновления можно здесь:ссылка





PUBG вышла 30 июля 2016 года на платформы PC, PS4, Xbox One, также есть версия на мобильные устройства.