В PUBG вышла карта Санок 2.0 и новый транспорт
В PUBG вышел 8 сезон, поиграть и тестировать новый Санок может каждый, доступ имеют те кто купил или же активировал ключ в Steam и других цифровых магазинах где доступен PUBG, обновление с 8 сезоном пока доступно только для владельцев мощных ПК, PlayStation 4 и Xbox One придется с завистью ждать 30 июля, именно тогда до них дойдет обновление, на консолях можно играть на тестовых серверах.
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Как сказано выше с 8 сезоном к нам пришла обновленная карта Санок, также добавлен новый транспорт "грузовик с трофеями", новый ранговый сезон, новый билет выжившего, а также нововведение с ракетницей, БРДМ-2 более нельзя призвать с помощью ракетницы, как сообщают разработчики это был слишком имбалансный транспорт для рангового режима.
Теперь касаемо карты Санок, на нем появилась продвинутая погода, а именно: солнечный день, рассвет, закат и пасмурный день.
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Разработчики поменяли текстуры и здание на карте, на этих фото можно посмотреть как выглядело до обновления, а как стало после.
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Новый каньон, а вам нравится?
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На этом фото наглядно показано как изменили здания и в целом архитектуру на карте.
И напоследок, новый аэродром, теперь он выглядит более реалистичным.
Ознакомиться со всеми изменениями нового обновления можно здесь:ссылка
PUBG вышла 30 июля 2016 года на платформы PC, PS4, Xbox One, также есть версия на мобильные устройства.
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