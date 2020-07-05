Открытая бета игры Mortal Shell стала доступна для всех желающих
Компания Cold Symmetry сообщила - бета-тест игры Mortal Shell теперь доступен для всех желающих, напомню, раньше на бета-тест игры можно было войти только с помощью специального ключа, теперь же может каждый.
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Разработчики ответили на вопрос: Почему бета стала глобальной? - все просто, увидели интерес игроков к данной игре и решили открыть игру в глобальный доступ, теперь ее может скачать каждый, независимо от своего местоположения.
Также Mortal Shell, в сети сравнивают с Dark Souls, так что любителям игр РПГ, либо фанатам Dark Souls, определенно стоит попробовать эту игру хотя бы раз
Mortal Shell, по словам разработчиков, должна выйти в 2020 году, но не факт. Mortal Shell будет доступна на платформы: PC, PS4 и Xbox One.
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Системные требования Mortal Shell:
Для запуска игры на пиксельной графике (минимальная), вы должны иметь следующие комплектующие и выше:
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- Видеокарта GTX 970 либо Radeon R9 290
- 8 Гигабайт оперативной памяти
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- Процессор Intel Core i5-4590 или AMD FX 8350
- Есть поддержка Windows 7
- 40 гигабайт свободного места на жестком диске
Напомню, Mortal Shell будет временным эксклюзивом для EGS store, но должна появиться и на других площадках.
Сам Steam сообщает - игра будет доступна для покупки на площадке Steam в 2021 году, на данный момент можно добавить в желаемое и только.
Заказать Mortal Shell в Epic Games Store:здесь
Любители стим можете добавить в желаемое:ссылка
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