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Открытая бета игры Mortal Shell стала доступна для всех желающих

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Компания  Cold Symmetry сообщила -  бета-тест игры Mortal Shell теперь доступен для всех желающих, напомню,  раньше на бета-тест игры можно было войти только с помощью специального ключа, теперь же может каждый.

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Разработчики ответили на вопрос: Почему бета стала глобальной? - все просто, увидели интерес игроков к данной игре и решили открыть игру в глобальный доступ, теперь ее может скачать каждый, независимо от своего местоположения.

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Также Mortal Shell, в сети сравнивают с Dark Souls, так что любителям игр РПГ, либо фанатам Dark Souls, определенно стоит попробовать эту игру хотя бы раз

Mortal Shell, по словам разработчиков, должна выйти в 2020 году, но не факт. Mortal Shell будет доступна на платформы: PC, PS4 и Xbox One.

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Системные требования Mortal Shell:

Для запуска игры на пиксельной графике (минимальная), вы должны иметь следующие комплектующие и выше:

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- Видеокарта GTX 970 либо Radeon R9 290

- 8 Гигабайт оперативной памяти

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- Процессор Intel Core i5-4590 или AMD FX 8350

- Есть поддержка Windows 7

- 40 гигабайт свободного места на жестком диске

Напомню, Mortal Shell будет временным эксклюзивом для EGS store, но должна появиться и на других площадках.

Сам Steam сообщает - игра будет доступна для покупки на площадке Steam в 2021 году, на данный момент можно добавить в желаемое и только.

Заказать Mortal Shell в Epic Games Store:здесь

Любители стим можете добавить в желаемое:ссылка


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