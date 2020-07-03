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Компания Codemasters-создатель серии DIRT, анонсировала 120 FPS для Xbox Series X, но сегодня они выпустили подтверждение что DIRT 5 будет иметь 120 кадров в секунду и на консоли нового поколения.

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Дополнительно хочу сказать, что разрешение игры на консоли 5-го поколения неизвестно, возможно будет 1440р, но скорее всего 1080р.

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DIRT 5 выйдет в свет 9 октября на платформы PlayStation 4, Xbox One и PC, планируется до конца 2020 года выпустить игру на PS5 и Xbox Series X.