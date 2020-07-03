Codemasters подтвердила 120 фпс для PS5 в Dirt 5
реклама
Дополнительно хочу сказать, что разрешение игры на консоли 5-го поколения неизвестно, возможно будет 1440р, но скорее всего 1080р.
DIRT 5 выйдет в свет 9 октября на платформы PlayStation 4, Xbox One и PC, планируется до конца 2020 года выпустить игру на PS5 и Xbox Series X.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила