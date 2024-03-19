Европа должна пересмотреть свою военную стратегию и резко нарастить оборонное производство, считает Шарль Мишель.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал европейские страны перейти к "военной экономике" и изменить свое мышление, дабы продолжить осуществлять поддержку украинской армии. Он отметил, что Европе необходимо пересмотреть свою военную стратегию и резко нарастить оборонное производство, чтобы продолжить военную помощь ВСУ, поскольку Украина все чаще напоминает о дефиците боеприпасов, и то, что это негативно влияет на линию боевого соприкосновения.

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В статье от La Libre Belgique Мишель сказал, что Россия — это "серьезная военная угроза всему европейскому континенту и миру в целом", поэтому по его мнению, странам уже сейчас необходимо фокусироваться на военном производстве и стремительно увеличивать его. Он заявил, что поддержка Украины должна осуществляться постоянно.

Мишель заявил, что Европа на протяжении десятилетий отказывалась вкладывать достаточные средства в оборону и безопасность, поэтому теперь ей придется принять радикальное решение. Он подчеркнул, что все страны должны быть готовы в любой день перейти к "военной экономике" и начать обороняться. Он отметил, что Европа не может рассчитывать на поддержку от США из-за внутренних проблем там.

Мишель подчеркнул, что к следующему году, блок собирается производить 2 миллиона снарядов, что на 150% больше, чем в 2021 году.

Европа начинает беспокоиться на фоне задержек военных поставок Украине со стороны США, поскольку Конгресс не может принять окончательное решение по новому пакету военной помощи. Новый пакет еще не приняли, и демократы и республиканцы не могут прийти к взаимному решению, поскольку республиканцы хотят сфокусироваться на внутренних проблемах страны, а демократы не видят проблемы в выделении дополнительных $61 миллиарда Украине.