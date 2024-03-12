"Гиганты" должны платить на 30% больше остальных.

Ценник на полупроводники может существенно вырасти из-за решения тайваньских властей повысить стоимость электроэнергии для "гигантов" индустрии, таких как TSMC. Власти Тайваня планируют взимать с крупных компаний на 30% больше денег за пользование электричеством. Это решение принято в рамках пересмотра цен на коммунальные услуги в стране.

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Так, крупные компании называются "суперпотребителями" - это те предприятия, которые за два года использовали более 5 миллиардов кВт\ч. Однако есть и хорошая новость, поскольку энергокомпания будет считать не все предприятия сразу, а по отдельным узлам учета. TSMC должна быть разделена сразу по нескольким производственным и научно-исследовательским объектам, то есть некоторые отделы компании начнут платить незначительно больше, где-то на 10%.

Министр экономики Тайваня отметила, что опасаться повышения цен не стоит, поскольку электроэнергия Тайваня останется одной из самых дешевых во всем мире. К тому же TSMC реализовала несколько инициатив по энергосбережению, что тоже внесет свой вклад и понизит стоимость энергии для завода. Если это решение властей Тайваня и коснется цены на полупроводники, то совсем незначительно.

Напомню, что на данный момент стоимость 1 кВт\ч в Тайване около 10 центов. В той же Калифорнии ценник начинается с 31 центов, в Аризоне 15 центов, а в Корее, где тоже есть завод TSMC - 16 центов. Повышение цен на энергию не даст моментального эффекта, но то, что постепенно производство станет дороже — очевидно.