При этом, французский лидер уверен в силах страны обеспечить безопасность мероприятия.

Во Франции снова сокращают число максимального количества зрителей церемонии открытия Олимпийских игр 2024 из-за опасности теракта во время мероприятия. Западное издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника высокого ранга во французском МВД отмечает, что Макрон предпринимает такие действия из-за возможной атаки со стороны исламистских террористических группировок

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Решение снизить количество зрителей почти в два раза связано с тем, что впервые в стране проведут крупное мероприятие не на стадионе, а на открытой сцене на набережной Сены в Париже. Это может вызвать проблемы с контролем толпы в случае непредвиденных обстоятельств.

Издание отмечает, что на данный момент разведка Франции не зафиксировала подготовку к каким-либо терактам во время события, на сегодняшний день все спокойно. Источником опасности назвали "Аль-Каиду" и ИГИЛ, но спецслужбы подчеркнули, что у террористов недостаточно средств для организации крупной атаки на страну. Все же "рассматривать" и "мечтать", не означает реализовать.

Всего на церемонии открытия смогут присутствовать порядка 326 тысяч человек, что вдвое меньше, нежели планировались. Politico отмечает, что сцена позволяла бы присутствовать 600 тысячам человек. Такую же цифру зимой 2022 года назвали власти Франции.

Напомню, что игры-2024 года стартуют 26 июля и завершатся 11 августа.