Это ведь то, чего геймеры так хотят.

После неудовлетворительных результатов Suicide Squad: Kill the Justice League издатель Warner Bros. изменил свою стратегию развития в сфере геймдева — теперь компания будет ориентироваться на мобильных геймеров, любителей условно-бесплатных проектов и постарается делать игры с сервисной поддержкой на несколько лет вперед. Скорее всего, новых, крупных проектов на ПК за определенную плату от издателя в ближайший год ждать не стоит.

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Генеральный директор отметил, что компания планирует сфокусироваться и увеличить поддержку наиболее перспективных направлений. То есть мобильные и условно-бесплатные игры, по мнению Джей Би Перретта, принесут компании стабильный большой доход.

В 2024 году компания планирует выпустить как минимум несколько мобильных проектов и условно-бесплатных игр на ПК по самым популярным франшизам, при этом поставлена цель снизить волатильность игрового подразделения.

Директор подчеркнул, что компания готова вкладывать большие средства в развитие сервисных игр, дабы игроки возвращались в них как можно чаще и вкладывали свои деньги в течение нескольких лет.

Однако компания все еще не отказалась от работы над ААА-проектами. Экспериментов и новых франшиз ждать не стоит, но та же Mortal Kombat остается успешной серией игр и приносит хороший доход издателю. Генеральный директор отметил успех Hogwarts Legacy, которая продалась на 22 миллиона копий. Однако такой успех не является гарантированным даже для популярных франшиз на "нестабильном консольном рынке". А развитие в сторону мобильных проектов поможет компании достичь новых высот и за несколько лет финансово "значительно вырасти".

Инвесторы довольны.