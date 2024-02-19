Рыночная стоимость компании и вовсе снизилась на 10 миллиардов долларов.

Издание CNBC сообщает о неудовлетворительных результатах Sony, из-за чего стоимость японской компании упала на 10 миллиардов долларов. Это произошло после публикации квартального отчета. Теперь компания стоит 110 миллиардов долларов, а причина падения цены — обновление прогноза по поставкам консоли PlayStation 5 за фискальный год и большие расходы на игры.

реклама

Так, изначально компания планировала отгрузить 25 миллионов единиц консолей, однако что-то пошло не так и теперь количество снизилось до 21 миллиона. Отмечу, что за все время компания поставила уже 55 миллионов единиц PlayStation 5.

Но главная проблема кроется в деталях, а именно в расходах и доходах компании. Несмотря на то, что этот год стал рекордным для Sony в плане выручки, расходы оставляют желать лучшего, и аналитики из-за этого беспокоятся. Они отмечают, что хоть компания и побила рекорд по выручке, общая прибыль снизилась из-за затрат. Они подметили, что компания имела возможность кратно увеличить прибыль, пересмотрев свой бюджет.

По мнению аналитиков, такие результаты являются "крайне разочаровывающими". Одна из причин — крупный бюджет на игры. Аналитик Серкан Тото считает, что цена производства консолей, скорее всего, даже упала, а бюджет выделенный на игры наоборот растет из-за увеличенной стоимости софта для их разработки. С его мнением согласился операционный директор Sony Хироки Тотоки, и отметил, что игровому подразделению "есть куда расти" в плане работы с бюджетом.