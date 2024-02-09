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Западное издание The Economist опубликовало материал, где объяснило последствия увольнения главкома ВСУ Залужного. Журналисты назвали решение Зеленского ошибкой, которое может иметь неприятные последствия для военных и всей страны в целом.
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Издание считает, что увольнение главкома ВСУ Залужного — новый и заключительный, самый важный этап в конфликте России и Украины. И, по мнению журналистов, Европе стоит беспокоиться, поскольку Зеленский рискует ошибиться.
Издание называет замену Залужного на Сырского судьбоносным решением для всей Украины. Это связано с решающей ролью Залужного в конфликте и его популярностью среди населения Украины и военных, его уважали в рядах ВСУ.
Отношения между Зеленским и Залужным начали стремительно портиться после того, как начались активные позиционные столкновения. Так же Залужного обвиняют в провале летнего контрнаступления 2023 года, когда ВСУ не удалось достичь значимых результатов. Издание отмечает, что по мере ухудшения отношений, Залужный и Зеленский расходились во мнении, что необходимо делать на линии соприкосновения для достижения поставленных результатов.
Так, Зеленский и его администрация считают, что Залужный виноват в провале контрнаступления, поскольку он отказался действовать по их плану. А план властей Украины заключался в том, чтобы украинская армия готовилась к новым атакам, продолжала наступление несмотря на потери и боролась дальше. Так же от него ожидали принятия нового законопроекта, который позволил бы провести масштабную мобилизацию для увеличения личного состава ВСУ.
Генерал Залужный в свою очередь отказался действовать по плану Зеленского и отметил, что Украине нельзя терять людей и ценную западную технику. Залужный так же не мог планировать новое наступление, поскольку не знал, какими ресурсами обладает и что смогут предоставить "партнеры" в будущем.
Риск заключается в том, что Залужного любили рядовые, а вот Сырского наоборот. Сырский имеет "репутацию человека, который готов выполнить задачу любой ценой, даже если это приведет к большим человеческим и техническим потерям". Украинцы и военные вспоминают его тактику в Бахмуте.
В армии Украины одни его называют профессионалом и хорошим генералом, а другие, что он запугивает своих подчиненных и не ценит их. Издание отмечает, что назначение Сырского позволит власти действовать совместно с генералом и принимать решения, предложенные, в том числе Зеленским.