С назначением Сырского, Зеленский сможет без проблем влиять на тактику военных.

Западное издание The Economist опубликовало материал, где объяснило последствия увольнения главкома ВСУ Залужного. Журналисты назвали решение Зеленского ошибкой, которое может иметь неприятные последствия для военных и всей страны в целом.

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Издание считает, что увольнение главкома ВСУ Залужного — новый и заключительный, самый важный этап в конфликте России и Украины. И, по мнению журналистов, Европе стоит беспокоиться, поскольку Зеленский рискует ошибиться.

Издание называет замену Залужного на Сырского судьбоносным решением для всей Украины. Это связано с решающей ролью Залужного в конфликте и его популярностью среди населения Украины и военных, его уважали в рядах ВСУ.

Отношения между Зеленским и Залужным начали стремительно портиться после того, как начались активные позиционные столкновения. Так же Залужного обвиняют в провале летнего контрнаступления 2023 года, когда ВСУ не удалось достичь значимых результатов. Издание отмечает, что по мере ухудшения отношений, Залужный и Зеленский расходились во мнении, что необходимо делать на линии соприкосновения для достижения поставленных результатов.

Так, Зеленский и его администрация считают, что Залужный виноват в провале контрнаступления, поскольку он отказался действовать по их плану. А план властей Украины заключался в том, чтобы украинская армия готовилась к новым атакам, продолжала наступление несмотря на потери и боролась дальше. Так же от него ожидали принятия нового законопроекта, который позволил бы провести масштабную мобилизацию для увеличения личного состава ВСУ.

Генерал Залужный в свою очередь отказался действовать по плану Зеленского и отметил, что Украине нельзя терять людей и ценную западную технику. Залужный так же не мог планировать новое наступление, поскольку не знал, какими ресурсами обладает и что смогут предоставить "партнеры" в будущем.

Риск заключается в том, что Залужного любили рядовые, а вот Сырского наоборот. Сырский имеет "репутацию человека, который готов выполнить задачу любой ценой, даже если это приведет к большим человеческим и техническим потерям". Украинцы и военные вспоминают его тактику в Бахмуте.

В армии Украины одни его называют профессионалом и хорошим генералом, а другие, что он запугивает своих подчиненных и не ценит их. Издание отмечает, что назначение Сырского позволит власти действовать совместно с генералом и принимать решения, предложенные, в том числе Зеленским.