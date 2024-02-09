Власти Украины уже разрабатывают соответствующий план.

Украине придется самостоятельно искать способы пополнить бюджет, если Соединенные Штаты откажутся финансово помогать Украине, отмечает издание Bloomberg. Украинские власти уже рассматривают соответствующий план, который может покрыть бюджетный дефицит в случае отсутствия западной помощи.

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План состоит из трех ключевых элементов. Первый — расширение продажи внутренних облигаций. Второй и третий — повышение налогов и сокращение всех возможных расходов. Предположительно, данный план будет представлен через неделю, когда украинские чиновники поедут на трехдневную встречу с МВФ в Киеве.

Издание подчеркнуло, что хотя Украина и выполняет все свои обязательства, существует риск того, что совет директоров МВФ откажется давать следующую выплату кредита без фискального плана, который предполагает существование Украины без финансовой помощи от США долгое время. Директора МВФ опасаются, что Штаты могут еще долго обсуждать вопрос финансовой помощи Украине.

Так, Украина должна будет получить от МВФ средства в размере 5,3 миллиарда долларов.

Основным источником дохода в случае отсутствия американской помощи будут продажи внутренних государственных облигаций. Власти ожидают, что банки будут и далее инвестировать свои деньги в высокодоходные государственные облигации, что будет приносить около 5 млрд долларов и даже больше. Если этого будет недостаточно, власть может повысить налоги, либо снизить расходы.

Так же национальный банк Украины подчеркнул, что чиновники собираются обсудить с МВФ "план действий", если международная помощь будет прервана.

Напомню, что в Соединенных Штатах все еще не могут прийти к окончательному решению по помощи Украине, Израилю и Тайваню. На обсуждении находится законопроект, который предполагает выделение 61 миллиардов долларов Украине.