Ни один солдат не поехал в Украину из-за моральных побуждений, отметил один из военных Колумбии.

Журналисты NYT опубликовали материал, где говорится, что на территории Украины за Украину воюют сотни солдат армии Колумбии в качестве добровольцев. Отмечается, что солдаты направились в Украину из-за денег, которые платят им. NYT утверждают, что их зарплата "высокая".

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В материале говорится, что сотни солдат-ветеранов армии Колумбии вступили в Интернациональный легион. В первую очередь они пошли туда из-за денег, поскольку в самой Колумбии зарплаты меньше, нежели предлагают в Украине.

Бывший снайпер колумбийской армии отметил, что ни один человек из армии Колумбии не поехал в Украину из-за моральных побуждений. Все лишь из-за денег, которые платят там. Снайпер отмечает, что и сам рассматривает возможность поехать в Украину за деньгами.

В материале отмечается, что колумбийская армия является одной из самых боеспособных в Южной Америке. К обучению колумбийских солдат приложили руку и американские военные. Ни власти Колумбии, ни власти Украины не называют точное количество колумбийцев, которые приехали в Украину. Власти отмечают лишь одно — эти люди добровольно согласились участвовать в боевых действиях.

NYT пишет, что приблизительная зарплата колумбийцев в легионе не отличается от той, которую платят солдатам из других стран. Платят приблизительно 3000 долларов, что является высоким показателем для Колумбии со средней зарплатой в 239 долларов.

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NYT отмечает, что колумбийские военные были удивлены масштабами военных действий. Один из добровольцев отметил, что битвы с повстанцами в джунглях были значительно проще.