Ущерб прошлой зимой был слишком велик.

Приближается зимний период и вместе с ним холода. Страны готовятся к этому периоду и увеличивается давление на энергосистему, но в Украине с этим проблемы. Журналисты Reuters отмечают, что энергосистема Украины сильно пострадала прошлой зимой и теперь страна ждет новую зиму с ослабленной в два раза энергосистемой. Так, мощность энергосистемы Украины снизилась с 37 ГВт до 19 ГВт, поскольку было повреждено и уничтожено много оборудования.

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Reuters отмечает, что Украина стала более уязвимой, нежели в прошлом году. Новые атаки на энергосистему могут быстро привести к серьезным проблемам в системе и приведут к долгому "блэкауту". Журналисты пишут, что Украине грозит вторая зима, когда жителям придется столкнуться с длительными отключениями электроэнергии в домах.

Издание отметило, что украинские инженеры проделали большую работу и смогли восстановить некоторое оборудование, подготовившись к зиме. Однако ситуация в Украине с энергосистемой остается печальной, а подготовку не удалось завершить полностью. Так, Маркус Липпольд, руководитель энергетической группы в отделе расширения ЕС сказал, что было потрачено много усилий и денег на восстановление энергосистемы Украины, но она не находится в лучшем положении, нежели прошлой зимой.

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Издание отмечает, что ущерб энергосистеме Украины был огромным. Сама Украина не публикует информацию, считая ее конфиденциальной. Однако по подсчетам европейских журналистов энергосистема ослабла в два раза. Прямой ущерб оценивается в почти 9 миллиардов долларов на июнь текущего года.