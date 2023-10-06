К тому же был выделен новый пакет военной помощи на 199 миллионов долларов.

Швеция собирается увеличить расходы на военную поддержку Украины и принимает решение о новом пакете военной помощи. Новый пакет предполагает передачу в основном артиллерийских боеприпасов на сумму 199 миллионов долларов. Однако сообщается, что шведские власти рассматривают возможность передачи истребителей Украине в обозримом будущем.

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Информацию передало издание Reuters ссылаясь на министра обороны Швеции Пала Джонсона. Пал заявил, что уже к 6 ноября вопрос с передачей истребителей должен решиться. Все зависит от того, в каком состоянии находятся самолеты Jas Gripen. На данный момент шведские военные проверяют их. Правительство дало задачу армии оценить возможность поставки.

Однако поставка истребителей сильно зависит и от альянса НАТО, поскольку Швеция еще не является официальным членом альянса. И министр отметил, что пока страна не вступит в НАТО, речи о передаче истребителей идти не может, поскольку необходимо заботиться о внутренней безопасности страны.

Министр заявил, что надеется на скорое вступление в альянс. Сейчас этому мешают две страны — Турция и Венгрия, члены НАТО. Для вступления в альянс напомню, нужно согласие всех членов альянса. С турцией проблемы Швеция почти решила, а вот с Венгрией еще есть вопросы.

Новый пакет военной помощи станет уже 14-м с февраля 2022 года. Министр отметил, что его страна передала украинским властям порядка 22 миллиардов крон, что в переводе на доллары около 2 млрд.

Министр отметил, что сейчас Швеции необходимо увеличить военную поддержку и сделать ее "долгосрочной и устойчивой". Он также заявил, что больше стран должны поддержать Украину.

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Отмечу, что Европа потратила на Украину уже больше денег, нежели Соединенные Штаты. Боррель, вице-президент Европейской Комиссии, говорит, что потрачено около 85 миллиардов евро и это самая большая сумма, выделенная на помощь Украине. Хотя трат непосредственно на военную технику куда меньше — порядка 25 миллиардов евро. Боррель отметил, что Европа продолжит поддерживать Украину и дальше. На последней встрече украинских и европейских чиновников они обсуждали возможность передачи новой западной техники, вероятно, истребителей.