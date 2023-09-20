"Действия Украины не производят на нас никакого впечатления... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение".

Конфликт между Украиной и Польшей возник из-за эмбарго на зерно. Центральная Европа, включая Польшу, желает запретить импорт украинского зерна, дабы местные производители могли торговать своим продуктом по своей цене и не уходить в убыток.

реклама

Украинская власть в свою очередь хочет снять запрет на импорт и получить разрешение на транзит зерна через Польшу. 15 сентября ограничения на импорт зерна со стороны всего Европейского Союза были сняты и тем самым, Центральная Европа была обязана поступить аналогичным образом. Однако Польша ввела ограничения на зерно в одностороннем порядке.

После этих действий Украина подала иск в суд ВТО и начался настоящий конфликт между украинской и польской властью, итог которого может повлиять на дальнейшую военную поддержку Украины.

Шимон Шинковский вел Сенк, министр Польши по делам ЕС, отметил, что поддержка Украины со стороны Польши может быть сокращена из-за кризиса вокруг импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Он также заявил, что ограничения на зерно отменять не будут, ибо позиция польских властей ориентирована на поддержку интересов местных фермеров.

"Действия Украины не производят на нас никакого впечатления... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение".

Шинковский отметил, что исходя из опросов общественного мнения, уровень дальнейшей поддержки Украины из-за конфликта с зерном малость упал и что это, "вредно" для самой Украины. Шинковский отметил, что отсутствие общественной поддержки помощи Украине приведет к тому, что польские власти будут вынуждены сократить помощь.

При этом он говорит, что польские власти не желают зла Украине и планируют поддерживать её дальше, однако необходима поддержка со стороны народа. Если поддержки не будет, то и помощи соответственно тоже.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Он также отметил, что для вступления в Европейский Союз, Украине придется выполнить ряд условий, которые, в том числе, касаются и аграрного сектора. Вероятно, он намекнул на то, что придется пойти на уступки польскому правительству.