Антифранцузские настроения в Африке продолжают расти.

В Африке продолжают расти антифранцузские настроения, а любой военный переворот предполагает борьбу с колониализмом. Таким образом французские власти за несколько лет потеряли контроль сразу над тремя государствами в одном регионе: Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Военные перевороты состоялись там в 2021, 2022 и 2023 году. После того как к власти пришли военные, население стран начало активно протестовать против сотрудничества с Францией, что предполагало и вывод французских военных.

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И, антифранцузские настроения продолжают расти. Процесс ускорился после военного переворота в Нигере в конце июля. Сейчас путчисты пытаются заставить Францию вывести свои войска, а те в свою очередь отказываются и пытаются вернуть к власти прозападного политика.

Однако путчистов в Нигере поддерживают соседи, которые ранее пережили военный переворот. Например, сегодня власти Буркина-Фасо приказали покинуть страну французскому военному атташе Эмманюэлю Паскье. Есть даже и официальная причина - "подрывная деятельность".

Реакция французских властей — мгновенная. МИД Франции сразу же назвал обвинения "надуманными". Как будет реагировать Франция на приказ военной хунты, издание Reuters не знает. Однако последствия для Буркина-Фасо уже есть, поскольку отдел обороны африканской страны в Париже был незамедлительно закрыт.

Важно отметить, что французским властям дали две недели на то, чтобы они забрали своего атташе из страны. Reuters не обладает информацией о том, какая конкретно была замечена "подрывная деятельность" со стороны военного атташе.

Не лишним будет напомнить, что в январе текущего года власти Буркина-Фасо потребовали от Франции вывести свои войска из страны. На тот момент в стране находилось около 400 солдат. Отношения между странами начали стремительно портится после переворота в Нигере, когда Франция выступила за военное вторжение ECOWAS, а Буркина-Фасо за поддержку путчистов.