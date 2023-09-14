WSJ писало, что запрет действует для чиновников.

На прошлой неделе западное издание WSJ написало, что в Китае якобы действует запрет на использование устройств от компании Apple, включая iPhone, если вы являетесь государственным служащим. Такой запрет якобы ввели несколько недель назад. Запрещалось приносить устройство от Apple и других иностранных производителей на работу.

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Издание написало, что таким образом китайские власти попытались снизить пользование иностранными технологиями в стране, дабы укрепить кибербезопасность, поскольку Запад постоянно пытается "вытащить" из страны конфиденциальную и секретную информацию для своих целей.

Также говорилось, что китайские власти ранее уже вводили ограничения для iPhone в отдельных ведомствах. После публикации материала подтянулись разного рода эксперты, которые предрекли падение акций Apple и других иностранных брендов.

Стоит напомнить, что Китай является одним из самых важных рынков для Apple, ибо на него приходится порядка 19% всей выручки.

Однако МИД Китая поспешила опровергнуть данную публикацию и заявила, что китайские власти не вводили каких-либо ограничений направленных против iPhone. В стране не запрещено покупать и использовать смартфоны иностранного производства, включая iPhone от Apple.

Чиновница отметила, что китайские власти тщательно следят за кибербезопасностью и за возможностями для иностранной слежки. К счастью, iPhone не представляет угрозы китайским властям, а значит и обычным пользователям бояться за личную информацию не стоит. Вот если бы Китай запретил использовать iPhone, то к компании появилось бы много вопросов.

Отмечу, что материал от WSJ серьезно повлиял на ценность акций Apple. Через два дня акции упали почти на 7%. Капитализация компании от одной публикации снизилась на 200 миллиардов долларов.

Не исключено, что китайские власти попытались опровергнуть данную информацию, дабы их действия остались незамеченными. В любом случае заявление китайского МИДа должно вернуть стоимость акций Apple на прежний уровень.