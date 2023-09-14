Но, это могли быть и ракеты Storm Shadow.

Defense Express считает, что украинские силы могли атаковать Черноморский флот РФ 13 сентября при помощи британских ракет дальнего действия Storm Shadow, либо используя модифицированные ракеты "Нептун" украинского производства.

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Имеется версия, что украинские силы воспользовались своими ракетами "Нептун" после модернизации для атаки на Севастополь. По мнению журналистов, эти ракеты были специально адаптированы под удары по наземным целям, включая корабли. К тому же украинские силы модифицировали эту ракету и для ударов по воздушным целям, такую версию показывали ВВС Украины в прошлом.

Издание считает, что украинские силы могли провести массированную атаку при помощи ракет дальнего действия Storm Shadow и "Нептунов", которых достаточно скопилось за время конфликта. Издание The Drive пишет, что Украина обладает "парой десятков" модифицированных ракет "Нептун" для ударов по наземным и воздушным целям.

Напомню, что вчера в ночь с 12 на 13 сентября десять ракет атаковали судоремонтный завод в Севастополе. Минобороны РФ сообщает, что всего было зафиксировано порядка десяти крылатых ракет и несколько морских дронов. Некоторая часть ракет попала прямиком по заводу, что привело к возгоранию. В результате атаки украинские силы сумели повредить несколько кораблей Черноморского флота. Власти сообщили, что пострадало 24 человека.

Так, был нанесен удар по судоремонтному комплексу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе. Ко всему прочему Минобороны РФ добавило, что ВСУ дополнительно воспользовались морскими дронами-камикадзе. Вероятно, украинского производства, которыми ранее атаковали Крымский мост.

МО РФ сообщило, что было сбито семь ракет и все беспилотники, однако несколько кораблей были повреждены. После атаки было ограничено передвижение по Крымскому мосту.