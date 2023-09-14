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ВСУ могли атаковать флот РФ в Крыму при помощи ракет "Нептун" собственного производства
Но, это могли быть и ракеты Storm Shadow.

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Defense Express считает, что украинские силы могли атаковать Черноморский флот РФ 13 сентября при помощи британских ракет дальнего действия Storm Shadow, либо используя модифицированные ракеты "Нептун" украинского производства.

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Имеется версия, что украинские силы воспользовались своими ракетами "Нептун" после модернизации для атаки на Севастополь. По мнению журналистов, эти ракеты были специально адаптированы под удары по наземным целям, включая корабли. К тому же украинские силы модифицировали эту ракету и для ударов по воздушным целям, такую версию показывали ВВС Украины в прошлом.

Издание считает, что украинские силы могли провести массированную атаку при помощи ракет дальнего действия Storm Shadow и "Нептунов", которых достаточно скопилось за время конфликта. Издание The Drive пишет, что Украина обладает "парой десятков" модифицированных ракет "Нептун" для ударов по наземным и воздушным целям.

Напомню, что вчера в ночь с 12 на 13 сентября десять ракет атаковали судоремонтный завод в Севастополе. Минобороны РФ сообщает, что всего было зафиксировано порядка десяти крылатых ракет и несколько морских дронов. Некоторая часть ракет попала прямиком по заводу, что привело к возгоранию. В результате атаки украинские силы сумели повредить несколько кораблей Черноморского флота. Власти сообщили, что пострадало 24 человека.

Так, был нанесен удар по судоремонтному комплексу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе. Ко всему прочему Минобороны РФ добавило, что ВСУ дополнительно воспользовались морскими дронами-камикадзе. Вероятно, украинского производства, которыми ранее атаковали Крымский мост.

МО РФ сообщило, что было сбито семь ракет и все беспилотники, однако несколько кораблей были повреждены. После атаки было ограничено передвижение по Крымскому мосту.

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#россия #украина #черноморский флот
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