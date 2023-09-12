В Конгрессе США призвали провести расследование касаемо работы Starlink в Крыму.

Начнем с предыстории: 7 сентября издание CNN опубликовало материал, где указывается, что Илон Маск ограничил работу интернета Starlink в районе Крыма, когда ВСУ попытались атаковать морской флот РФ, стоявший в портах. Из-за этого действия украинские силы потеряли связь с дронами и они не смогли завершить атаку. После их нашли на берегу и они не смогли нанести урон. Изначально говорилось, что Илон Маск тайно сказал сотрудникам отключить интернет в момент атаки в Крыму, поскольку боялся ядерного удара со стороны России после атаки.

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Илон Маск боялся, что ВСУ достигнут успеха и "разозлят" Россию. CNN ссылается на биографию Илона, которую написал Уолтер Айзексон. В книге пишут, что Илон еще и проводил совещание с высокопоставленными чиновниками. Так, он говорил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, послом РФ в США и генералом Милли.

По итогу получив требование включить интернет в регионе Крыма он отказался это делать. В книге написано, что его "опасения" не оправдались, но теперь из-за этого события его ждут неприятности от американских властей.

Издание Bloomberg пишет, что в Конгрессе США призывают провести расследование касаемо работы Starlink в Крыму. Сообщается, что чиновники должны узнать всю правду о событии в Крыму и действиях Илона в тот момент. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен требует от властей провести соответствующее расследование в отношении миллиардера и его компании SpaceX.

Она заявила, что расследование должно ответить на вопрос, кто влияет на внешнюю политику: правительство Штатов, или какой-то единственный миллиардер. Это намек знаете на то, что Илон не послушался чиновников и отказался выполнять их просьбу, в связи с чем повлиял на внешнюю политику США.

Илон заявил, что не ограничивал работу Starlink в Крыму. Сеть там не работала. После того как его попросили включить интернет, он отказался это сделать, поскольку был бы втянут в "военный конфликт и содействовал бы разрушениям".

Сообщается, что его могут обвинить в государственной измене. Хотя, это пока что только слова отдельных чиновников, которые ничего не могут сделать. Миллиардер с обвинениями категорически не согласен.