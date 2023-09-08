Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Илон Маск опроверг сообщения, что ограничивал работу Starlink у берегов Крыма и сорвал атаку ВСУ
Система была неактивна и ее просили включить.

реклама

Вчера американское издание CNN написало, что Илон Маск в прошлом году из-за опасений ядерного удара со стороны России во время атак ВСУ по Крыму тайно просил сотрудников выключить работу спутников Starlink рядом с полуостровом. Таким образом он сорвал несколько атак украинских сил по Крыму, направленных против ВМС РФ.

реклама

Так, CNN пишет, что Илон Маск сильно боялся, что в случае успеха ВСУ, Россия пожелает применить ядерное оружие. Этого он боится очень и очень сильно с момента начала конфликта. CNN ссылается на биографию Илона, которую написал Уолтер Айзексон и которую начнут продавать уже 12 сентября.

Так, в книге написано, что когда подводные дроны украинского производства были близки к российскому флоту, они потеряли связь со спутником, а военные не смогли завершить атаку. Позже эти дроны нашли на берегу, они не нанесли никакого вреда.

Сообщается, что решение принималось после должных совещаний. Илон общался с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он также обращался за помощью и советом к генералу Милли и обсуждал проблему с послом РФ в США.

В книге говорится, что в момент атаки украинские власти обратились к Илону и "умоляли" его возобновить связь, дабы они могли завершить атаку. Опасения выиграли битву в мозгу Илона и он отказался включать связь в момент атаки, но Уолтер написал, что его опасения не оправдались.

В той же книге написано, что система Starlink была разработана для того, чтобы люди могли спокойной смотреть Netflix, развлекаться и подключаться к интернету везде, где пожелают. Система должна была приносить "добро", а не участвовать в конфликте, отметил Илон в интервью Уолтеру для книги.

Однако спустя несколько часов после публикации сообщения, Илон Маск опроверг данную информацию и заявил, что все было несколько иначе.

Так, на самом деле он не ограничивал работу спутников близ побережья Крыма в прошлом году. На самом деле система просто не работала, но ее действительно просили включить. По словам Маска, эта система банально не работала в регионе и SpaceX ничего не деактивировала. В момент атаки ВСУ Илон получил "экстренный запрос" от властей (вероятно, Украины) на активацию системы Starlink до Севастополя. Ему назвали цель: "потопить большую часть российского флота на якоре".

Илон отметил, что если бы согласился и выполнил запрос, то он был бы втянут в военный конфликт и содействовал бы разрушениям.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #илон маск #starlink #крым
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По мнению американской разведки, отсутствие на поле боя Суровикина и Пригожина играет на руку ВСУ
США передадут Украине порядка 190 бронемашин MRAP
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
7
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
10
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
WhatsApp перестанет работать с октября на Android смартфонах старше версии 5.0
3
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
3
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
1
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
4
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
17
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
19FortyFive: танки Abrams могут стать такой же жертвой, как и Challenger 2
2
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
3
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Google представила новый логотип Android и новые функции системы
+
Чтобы быстрее попасть на работу двое китайцев пробили экскаватором дыру в Великой Китайской стене
6
Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
2

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
54
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
7
ТОП-5 худших процессоров всех времен
40
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
12
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
13
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
37

Сейчас обсуждают

Игорь Михайлов
12:36
"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью"...
Вице-спикер Госдумы поднял вопрос выхода из ЮНЕСКО из-за критики закона, разрешающего рубки лесов
Эдуард Кузнецов
12:34
По цене точно, в 1000 из 1000
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
Yilec
12:32
Ну, -15% всяко лучше, чем у intel -40% с его заплатой для дыры Downfall.
Исправление уязвимости Zenbleed в AMD Zen 2 может снизить производительность на 15%
Станислав Купцов
12:27
Парень будет жить долго и счастливо, вернётся к нам в постпутинскую Россию героем. Теперь ему ничего не угрожает, в отличие от большинства путинских солдат, которые потеряют в лучшем случае совесть, в...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Skornilovich
12:26
В России всё хорошо? Хотелось бы новости про свою страну на российском сайте читать
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
Skornilovich
12:25
Слава Богу в России всё хорошо...
Британию захлестнули магазинные кражи – полиция не активна, а профессия продавца стала опасной
Руслан Знамов
12:21
После такого альфу СС даже сильно обсирать нет желания )
По мнению Bethesda, видеокарта Intel ARC 770 не соответствует минимальным требованиям Starfield
Просто Хомяк
12:17
Ага, прям неуязвимый танк получится, раз Пентагон такое задание выдал и топнул ножкой. Как будто бы средства поражения не будут развиваться дальше и замрут навсегда в своём сегодняшнем состоянии. Так ...
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
Bot0-Chat
12:17
Какая первая линия, автор? Твои боевые каклы три месяца уже топчутся в полосе обеспечения, что перед 1-й линией. Сопли свои мрiйные не разбрасывай тут, воняет же.
Правительство Германии очень хочет, но пока не может передать Украине крылатые ракеты Taurus
Den bv
12:16
Или там окажутся шизоидные реваншисты, которые живут прошлым и не признают страны. Может итальянцам и грекам тоже надо вспомнить про времана древней Греции и Рима и пойти возвращать "арендованные иско...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем