Система была неактивна и ее просили включить.

Вчера американское издание CNN написало, что Илон Маск в прошлом году из-за опасений ядерного удара со стороны России во время атак ВСУ по Крыму тайно просил сотрудников выключить работу спутников Starlink рядом с полуостровом. Таким образом он сорвал несколько атак украинских сил по Крыму, направленных против ВМС РФ.

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Так, CNN пишет, что Илон Маск сильно боялся, что в случае успеха ВСУ, Россия пожелает применить ядерное оружие. Этого он боится очень и очень сильно с момента начала конфликта. CNN ссылается на биографию Илона, которую написал Уолтер Айзексон и которую начнут продавать уже 12 сентября.

Так, в книге написано, что когда подводные дроны украинского производства были близки к российскому флоту, они потеряли связь со спутником, а военные не смогли завершить атаку. Позже эти дроны нашли на берегу, они не нанесли никакого вреда.

Сообщается, что решение принималось после должных совещаний. Илон общался с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он также обращался за помощью и советом к генералу Милли и обсуждал проблему с послом РФ в США.

В книге говорится, что в момент атаки украинские власти обратились к Илону и "умоляли" его возобновить связь, дабы они могли завершить атаку. Опасения выиграли битву в мозгу Илона и он отказался включать связь в момент атаки, но Уолтер написал, что его опасения не оправдались.

В той же книге написано, что система Starlink была разработана для того, чтобы люди могли спокойной смотреть Netflix, развлекаться и подключаться к интернету везде, где пожелают. Система должна была приносить "добро", а не участвовать в конфликте, отметил Илон в интервью Уолтеру для книги.

Однако спустя несколько часов после публикации сообщения, Илон Маск опроверг данную информацию и заявил, что все было несколько иначе.

Так, на самом деле он не ограничивал работу спутников близ побережья Крыма в прошлом году. На самом деле система просто не работала, но ее действительно просили включить. По словам Маска, эта система банально не работала в регионе и SpaceX ничего не деактивировала. В момент атаки ВСУ Илон получил "экстренный запрос" от властей (вероятно, Украины) на активацию системы Starlink до Севастополя. Ему назвали цель: "потопить большую часть российского флота на якоре".

Илон отметил, что если бы согласился и выполнил запрос, то он был бы втянут в военный конфликт и содействовал бы разрушениям.