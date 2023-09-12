Обязательно для просмотра всем фанатам Iphone.

Собственно, до "великого" события, презентации Apple и устройства Iphone 15 осталось три часа. Старт презентации ровно в 20:00 по московскому времени. При этом посмотреть на нее могут все желающие через YouTube канал компании и официальный сайт. Для истинных фанатов Apple доступен вариант просмотра через Apple TV и получив приглашение на саму презентацию.

реклама

Чего ждать на презентации? В первую очередь обновленного устройства Iphone 15, где нам наконец-то покажут настоящий ценник и все "новвоведения" смартфона. Ожидается, что устройство будет обладать топовым чипом "нового поколения" Apple A17 Bionic на 3-нм техпроцессе. Правда, такая роскошь и мощность будет доступна лишь обладателям версии iPhone 15 Pro и Pro Max, а базовая модель и Plus получат чип A16 прошлого поколения. Так говорит утечка, но от надёжного источника. В любом случае Apple A17 Bionic должен обогнать нынешнего лидера по мощности Snapdragon 8Gen2.

К тому же после презентации могут заявить, что линейка iPhone Mini завершает свое существование. Согласно слухам, за три года с момента релиза первых моделей Mini их популярность осталось маленькой, а траты на новые модели не имеют как такового смысла. Apple ориентируется на большинство, поэтому постепенно Iphone Mini полностью исчезнут с рынка и останутся устройства с размером экрана на 6 дюймов и больше.

Так же на презентации ожидается показ операционной системы iOS 17, которая будет установлена на новеньких Iphone 15. Покажут фишки обновленной системы и расскажут, почему она лучше нынешнего Android.

Покажут и TWS-наушники AirPods Pro 2, где будет наконец-то использоваться порт для зарядки типа USB-C. Уже официально известно, что в смартфоне Iphone 15 будет установлен порт USB-C, что позволило производителю добавить поддержку быстрой зарядки со скоростью на уровне флагмана от Samsung или 35Вт.

Покажут умные часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. По слухам ожидаются детали о планшете iPad 11-го поколения и анонс чипа M3 для компьютеров и ноутбуков.