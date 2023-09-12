В продажу вышла 3090 Ti, вместо Super.

Сейчас в сети в большинстве своем разговаривают о новой 4000 линейке видеокарт Nvidia. Однако пришло время окончательно разобраться со слухами, которые ходили в прошлом году и гласили, что Nvidia якобы разрабатывала улучшенную версию RTX 3090 с приставкой Super.

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Такой слух ходил по сети еще в конце позапрошлого года. Считалось, что Nvidia работает над более мощными видеокартами серии RTX 3000 c приставкой Super. Скажем, решила использовать те методы, которые показали успех в линейке RTX 2000. Позже, по слухам, работа велась только над 3090 Super. Однако в конце концов на рынок вышла лишь Ti версия флагманской карты.

И в сети считают, что всё же в самом начале компания планировала выпустить RTX 3090 Super. В сети было опубликовано якобы "живое" фото такой отмененной видеокарты. На видеокарте хорошо видно приставку Super.

Общий дизайн видеокарты не поменялся и является таким же, как у Ti-версии RTX 3090. Правда, есть одно отличие... Карта была полностью черной. Либо, это было особое дизайнерское решение для видеокарт серии 3000 Super, либо это просто неготовый инженерный образец 3090.

При этом в сети не поделились техническими характеристиками такой карты. Достоверно неизвестно, какой по мощности она планировалась. Была ли она мощнее Ti-версии, была ли такой же, как Ti, либо даже слабее и являлась чем-то средним.

Хотя, скорее всего, она была такой же, как и 3090 Ti: то есть 10 752 CUDA-ядер, 1008 ГБ/с пропускной способности памяти, 24ГБ видеопамяти типа GDDR6X и потребление в размере 400 и более ватт.