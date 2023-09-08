Тем временем Bethesda не собирается работать над оптимизацией на Intel ARC.

Компания Intel оперативно работает, дабы покупатели Starfield и одновременно владельцы видеокарт ARC могли поиграть в проект Bethesda без вылетов и каких-либо критических ошибок. Так, компания выпустила второй драйвер, призванный улучшить стабильность игры на Intel ARC.

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Вышла новая бета-версия драйвера Intel Arc & Iris Graphics 31.0.101.4676 beta, который должен убрать некоторые графические ошибки в игре, а также улучшить общий FPS в игре. Он к слову остается наихудшим среди всех производителей GPU.

В обновлении указано, что компания смогла улучшить стабильность игры в разных локациях Starfield. В случае если у вас имело место неправильное отображение стеклянных поверхностей и объектов — эта ошибка исправлена. Также у персонажей должны перестать пропадать брови. Остальные известные ошибки будут исправлены в ближайшие дни, поскольку Intel продолжает активную работу с целью сделать игру в Starfield на ARC комфортной.

К сожалению, список известных нерешенных проблем все еще пугает. Так, карты ARC могут выдавать различного рода графические ошибки в игре в различных локациях. Например, текстуры могут мерцать, а некоторые объекты будут отображаться с текстурами низкого качества. Также игрокам не рекомендуют использовать динамическое разрешение, ибо оно может привести к графическим искажениям.

Карты ARC продолжают испытывать проблемы с FPS в отдельных локациях. Иногда кадры в секунду могут необоснованно проседать. К тому же текстуры персонажей могут искажаться. На некоторых системах игра банально будет вылетать (такой проблемы не лишены и владельцы GPU от Nvidia).

Тем временем служба поддержки порекомендовала владельцу ARC A770 обновить видеокарту, поскольку та якобы не соответствует минимальным требованиям. Хотя, она мощнее 1070 Ti, которая указана в минималках. Похоже, о пост-релизной поддержке для ARC можно забыть.