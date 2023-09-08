Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
По мнению Bethesda, видеокарта Intel ARC 770 не соответствует минимальным требованиям Starfield
Тем временем она мощнее, нежели минимальные требования игры.

реклама

Starfield - масштабный и долгожданный проект года от Bethesda, который полноценно вышел в релиз 6 сентября, а попробовать его можно было в раннем доступе уже с 31 августа. И, определенно, создатели игры где-то на полпути к релизу забыли оптимизацию. Теперь компания пытается оправдаться и говорит, что это просто у вас компьютеры слабые, а игра оптимизирована нормально. А раз Тодд Говард так сказал, значит так и есть.

реклама

Судя по всему покупатели видеокарт Intel ARC долгое время не смогут насладиться проектом с нормальной стабильностью, поскольку они якобы не подходят под минимальные системные требования тайтла. Так, служба поддержки решила "помочь" юзеру с Intel ARC и заявила, что видеокарта Intel Arc A770 якобы не соответствует минимальным требованиям Starfield.

Что ж, наверняка необходимо напомнить, что просят создатели для игры на минимальных настройках: AMD Radeon RX 5700XT или NVIDIA GeForce GTX 1070Ti... Хм, поддержка, конечно "авторитетное" мнение, но пожалуй лучше обратиться к фактам.

Intel ARC A770 в играх с поддержкой DX12 и Vulkan без проблем обходит вышеперечисленные видеокарты. Ее сравнивают с "зеленой картой" RTX 3070. Хотя, она все же слабее и сравнится по мощности с какой-нибудь GTX 1080 Ti, которая уже запускает Starfield в 30-40 FPS. Поэтому здесь поддержка Bethesda ошиблась.

Сейчас покупатели Intel ARC кое-как могут поиграть в Starfield, загрузив последние драйверы. Компания Intel говорит, что это пофиксило большинство проблем и позволит поиграть в игру относительно стабильно. Хотя, оптимизация игры это задача не производителей видеокарт, а самих создателей тайтла. И, учитывая их отношение к владельцу Intel ARC... Работать над стабильностью на Intel ARC Bethesda не собирается.

Как минимум до стабильной игры придется подождать полгодика и больше, если моддеры не смогут помочь. Что уж говорить, если даже видеокарты от Nvidia не могут похвастаться стабильностью в игре. Так, либо вы обладаете лучшей картой и получаете 60FPS на ультрах (иногда с вылетами), либо миритесь с 40FPS.

Сама же компания не хочет признавать очевидную проблему с оптимизацией. Тодд Говард заявил, что это просто у нас ПК слабые, а не игра плохая. Команда наоборот проделала всю необходимую работу, а игра мощная, потому что там много новых технологий реализовано.

На данный момент лучший экспириенс получают покупатели видеокарт от AMD. Игра ведет себя стабильнее и показывает больше кадров в секунду, нежели на Nvidia и тем более на Intel ARC. Видимо, сотрудничество с Bethesda помогло.

Похоже, что пост-релизной поддержки как таковой и не будет. Забудьте о том, как поляки пытались чинить Cyberpunk 2077, ибо "это другое".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#starfield #bethesda
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Разбор производительности Starfield: минимальные и рекомендуемые системные требования
Тодд Говард прокомментировал жалобы на плохую оптимизацию ПК-версии Starfield
Игроки начали "ревьюбомбинг" Starfield из-за того, что это "эксклюзив Microsoft"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
7
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
10
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
WhatsApp перестанет работать с октября на Android смартфонах старше версии 5.0
3
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
3
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
1
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
4
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
18
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
19FortyFive: танки Abrams могут стать такой же жертвой, как и Challenger 2
2
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
3
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Google представила новый логотип Android и новые функции системы
+
Чтобы быстрее попасть на работу двое китайцев пробили экскаватором дыру в Великой Китайской стене
6
Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
2

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
54
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
7
ТОП-5 худших процессоров всех времен
40
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
17
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
12
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
13
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
37

Сейчас обсуждают

Александр Привет
12:49
А как же свидетели из секты "капитализации эплл", их же кандрашка хватит!?
Капитализация Apple за два дня обвалилась на $212 млрд
Шамиль Гаджиев
12:44
1070 . И нах не нужна 4000
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
Игорь Михайлов
12:36
"Птица Говорун отличается умом и сообразительностью"...
Вице-спикер Госдумы поднял вопрос выхода из ЮНЕСКО из-за критики закона, разрешающего рубки лесов
Эдуард Кузнецов
12:34
По цене точно, в 1000 из 1000
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
Yilec
12:32
Ну, -15% всяко лучше, чем у intel -40% с его заплатой для дыры Downfall.
Исправление уязвимости Zenbleed в AMD Zen 2 может снизить производительность на 15%
Станислав Купцов
12:27
Парень будет жить долго и счастливо, вернётся к нам в постпутинскую Россию героем. Теперь ему ничего не угрожает, в отличие от большинства путинских солдат, которые потеряют в лучшем случае совесть, в...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Skornilovich
12:26
В России всё хорошо? Хотелось бы новости про свою страну на российском сайте читать
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
Skornilovich
12:25
Слава Богу в России всё хорошо...
Британию захлестнули магазинные кражи – полиция не активна, а профессия продавца стала опасной
Руслан Знамов
12:21
После такого альфу СС даже сильно обсирать нет желания )
По мнению Bethesda, видеокарта Intel ARC 770 не соответствует минимальным требованиям Starfield
Просто Хомяк
12:17
Ага, прям неуязвимый танк получится, раз Пентагон такое задание выдал и топнул ножкой. Как будто бы средства поражения не будут развиваться дальше и замрут навсегда в своём сегодняшнем состоянии. Так ...
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем