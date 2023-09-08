Тем временем она мощнее, нежели минимальные требования игры.

Starfield - масштабный и долгожданный проект года от Bethesda, который полноценно вышел в релиз 6 сентября, а попробовать его можно было в раннем доступе уже с 31 августа. И, определенно, создатели игры где-то на полпути к релизу забыли оптимизацию. Теперь компания пытается оправдаться и говорит, что это просто у вас компьютеры слабые, а игра оптимизирована нормально. А раз Тодд Говард так сказал, значит так и есть.

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Судя по всему покупатели видеокарт Intel ARC долгое время не смогут насладиться проектом с нормальной стабильностью, поскольку они якобы не подходят под минимальные системные требования тайтла. Так, служба поддержки решила "помочь" юзеру с Intel ARC и заявила, что видеокарта Intel Arc A770 якобы не соответствует минимальным требованиям Starfield.

Что ж, наверняка необходимо напомнить, что просят создатели для игры на минимальных настройках: AMD Radeon RX 5700XT или NVIDIA GeForce GTX 1070Ti... Хм, поддержка, конечно "авторитетное" мнение, но пожалуй лучше обратиться к фактам.

Intel ARC A770 в играх с поддержкой DX12 и Vulkan без проблем обходит вышеперечисленные видеокарты. Ее сравнивают с "зеленой картой" RTX 3070. Хотя, она все же слабее и сравнится по мощности с какой-нибудь GTX 1080 Ti, которая уже запускает Starfield в 30-40 FPS. Поэтому здесь поддержка Bethesda ошиблась.

Сейчас покупатели Intel ARC кое-как могут поиграть в Starfield, загрузив последние драйверы. Компания Intel говорит, что это пофиксило большинство проблем и позволит поиграть в игру относительно стабильно. Хотя, оптимизация игры это задача не производителей видеокарт, а самих создателей тайтла. И, учитывая их отношение к владельцу Intel ARC... Работать над стабильностью на Intel ARC Bethesda не собирается.

Как минимум до стабильной игры придется подождать полгодика и больше, если моддеры не смогут помочь. Что уж говорить, если даже видеокарты от Nvidia не могут похвастаться стабильностью в игре. Так, либо вы обладаете лучшей картой и получаете 60FPS на ультрах (иногда с вылетами), либо миритесь с 40FPS.

Сама же компания не хочет признавать очевидную проблему с оптимизацией. Тодд Говард заявил, что это просто у нас ПК слабые, а не игра плохая. Команда наоборот проделала всю необходимую работу, а игра мощная, потому что там много новых технологий реализовано.

На данный момент лучший экспириенс получают покупатели видеокарт от AMD. Игра ведет себя стабильнее и показывает больше кадров в секунду, нежели на Nvidia и тем более на Intel ARC. Видимо, сотрудничество с Bethesda помогло.

Похоже, что пост-релизной поддержки как таковой и не будет. Забудьте о том, как поляки пытались чинить Cyberpunk 2077, ибо "это другое".