Популярность у нее не отнять, но что будет дальше с такой-то оптимизацией?

Starfield называют крупным проектом, который претендует даже на звание игры года. И, учитывая общий онлайн за все время, это действительно так, поскольку прошло всего два дня после официального релиза (ранний доступ 31 августа не считаем), а игра уже побила отметку в 6 миллионов игроков, учитывая все доступные платформы.

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Таким образом, космическая RPG от Bethesda стала крупнейшим релизом в истории студии (учитывая отзывы, назвать ее таковым сложно).

Такую новость опубликовал официальный аккаунт компании в X (Twitter). Там написано, что по состоянию на утро 8 сентября игра пробила отметку в 6 миллионов и стала крупнейшим запуском Bethesda за все время. Наверняка к посту приложил руку Тодд Говард.

Отмечу, что 6 сентября, в момент полноценного релиза, руководитель Xbox Фил Спенсер писал, что в игру одновременно на всех платформах играло порядка миллиона человек. Он назвал это "ярким моментом" для тайтла. А яркий он, потому, что в будущем о таких цифрах можно будет только мечтать?

Важно отметить, что, несмотря на все проблемы и критику, тайтл остается самым продаваемым в магазине Steam. Как минимум, согласно чарту магазина, игра обогнала великолепную Baldur's Gate 3 и Counter-Strike: Global Offensive. Starfield также попала в список сотни лучших игр и заняла там четвертое место.

Ну а пока игра все еще побивает рекорды по онлайну благодаря тем, кто верит в оптимизацию и то, что это космосим, игроки постепенно понижают оценку игры на Metacritic. Так, игроки поставили оценку проекту 5.4. Если не учитывать ревьюбомбинг от людей, которые никогда не играли в Starfield и жалуются на то, что она "эксклюзив Xbox", то можно найти отзывы, где игроки жалуются на плохую оптимизацию, нестабильность, вылеты, скучный сюжет и пустой игровой мир без обещанного открытого космоса с тысячами живых планет. Вместо них мы получили экраны загрузки и пустые планеты с аванпостами в стиле Ubisoft.

Не исключено, что рейтинг игры упадет еще ниже. В Steam игра остается с очень положительными оценками. Уже оставлено 27 тысяч оценок и 81% положительные. В большинстве своем люди жалуются именно на оптимизацию, поскольку для комфортной игры нужно иметь "хотя бы" флагман прошлого поколения видеокарт.