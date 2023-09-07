Конкуренту Apple A17 Bionic быть.

Компания MediaTek совместно с TSMC объявила, что инженерам уже удалось создать первый в мире мобильный процессор, который разработан по 3-нм техпроцессу. Ко всему прочему компания сказала, что улучшает 3-нм техпроцесс и чем новинка отличается от моделей доступных на рынке сегодня (меньший нагрев и больше мощность).

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Так, данный мобильный процессор является основным конкурентом Apple A17 Bionic. Как ожидается, именно он разработан по 3-нм техпроцессу и будет использоваться в будущем смартфоне Iphone 15, презентация которого состоится через неделю.

Название нового чипа MediaTek не раскрыла, но известно, что процессор точно принадлежит к линейке чипов Dimensity, которые используются в флагманских и среднебюджетных устройствах.

Важно отметить, что этот процессор вряд-ли имеет название Dimensity 9300, релиз которого намечен на текущий год. Он, скорее, является улучшенной версией Dimensity 9200 и будет установлен в новинки 2024 года. А вот уже в конце следующего года нас ждет прорыв и для Android устройств.

Просто напомню, что по слухам, сейчас TSMC работает над 3-нм чипом только для Apple. Вероятно, из-за некого договора MediaTek придется подождать до следующего года и релизнуть новинку позже Apple. По всей видимости, ситуация складывается таким же образом и для Qualcomm, поскольку 3-нм процесс ожидается лишь в Snapdragon 8Gen4, который намечен на октябрь следующего года.

В совместном заявлении компаний говорится, что сотрудничество позволило инженерам реализовать всю мощность самого передового в отрасли полупроводникового техпроцесса для смартфонов, который помешается в карман пользователя. По словам TSMC, они долгое время работали вместе с Mediatek, дабы выпустить на рынок множество инноваций. При этом партнерство продолжится и работы над новыми продуктами тоже, отметил Клифф Хоу.

Так, переход на 3-нм техпроцесс позволит производителям увеличить мощность и при этом оставить аналогичный TDP, позволив смартфону меньше греться и дольше держать заряд. Сообщается, что процессор сможет выдать на 18% больше мощности при аналогичном TDP и потребляет на 32% меньше энергии, чем чипы, которые сейчас присутствуют на рынке. Точная дата релиза нового чипа будет объявлена позже.

Но как бы не старалась MediaTek, Apple в историю войдет быстрее.