Так что, Exynos или Snapdragon?

До показа флагмана 2024 года корейской компании Samsung остается порядка полгода. И, инсайдеры пользуются возможностью, дабы рассказать нам как можно больше эксклюзивной информации о будущем устройстве. На этот раз в сети появилась информация о чипе, камере и особенностях Samsung Galaxy S24 Ultra.

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Известный в кругах фанатов Samsung инсайдер @heyitsyogesh выложил пост в Twitter (X), где заявил, что флагман получит 6.8-дюймовый экран с фирменной корейской матрицей Dynamic AMOLED LTPO. Разрешение по стандарту QHD+, как и частота в 120Гц. Инсайдер обладает информацией о том, что устройство будет поставляться с титановой рамкой.

Производительность S24 Ultra обещает быть высокой, как и энергоэффективность, поскольку по мнению данного инсайдера, корейцы решили установить новейший чип компании Qualcomm Snapdragon 8Gen3. Дополняет его аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45Вт.

Кроме того, уже все инсайдеры подтвердили информацию о камере в 200Мп в новинке. В этом посте снова говорится, что флагман получит такую конфигурацию камер: 200Мп + 12Мп + 50Мп и еще 50Мп, а также фронталка в экране на 12Мп.

Отмечу, что по словам инсайдера устройство сразу получит обновленную оболочку One UI 6, которая работает на системе Android 14.

Сам показ флагмана ожидается лишь в следующем году. Вероятнее всего, так же в феврале, как было с флагманом S23 Ultra. Задержек пока что не предвидится.