Системные требования весьма адекватные.

Вчера Electronic Arts показала раллийный симулятор от студии Codemasters, который получил название WRC с приставкой EA Sports, поскольку компания в очередной раз отказалась платить за лицензию, решив поступить так, как получилось с FIFA. Ее напомню, переименовали в EA Sports FC.

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Впрочем, это не отменяет того факта, что машины и трассы остались лицензированными, а графический движок Unreal Engine вкупе с физическим движком Dirt благодаря Codemasters дает надежду на нормальный релиз. Теперь студия в страничке Steam показала нам официальные системные требования и они весьма адекватные, смотря на нынешнюю тенденцию запрашивать RTX 3080 и выше, вплоть до RTX 4080 в рекомендованных.

Начну с того, что авторы уже реализовали поддержку технологий DLSS и FSR, дабы на слабых компьютерах можно было увеличить FPS на высокой графике особо не теряя в качестве картинки. Будет ли поддерживаться новая технология Nvidia DLSS3 Frame Geneartion - неизвестно. Однако защитить игру решили при помощи DRM-системы Denuvo.

К тому же со временем разработчики планируют добавить в игру VR-режим. Для него, конечно, понадобится видеокарта уровнем выше, нежели указана в рекомендованных системных требованиях. А вот и сами требования:

Минимальные: Windows 10, процессор i5 9600K, видеокарта Nvidia GTX 1060 и 8ГБ оперативной памяти с 80ГБ места на диске (SSD не указан);

Рекомендованные: Процессор i5 10600K с видеокартой Nvidia RTX 2070 и 16ГБ оперативной памяти, SSD снова не просят;

В общем и целом по системным требованиям складывается приятное впечатление и надежды на хорошую оптимизацию, которая позволит поиграть на видеокарте даже бюджетного уровня типа GTX 1650 и 1660.

EA Sports WRC готовится к релизу 3 ноября. Уже доступны предварительные заказы по всему миру, но EA не продает игру в России. Поэтому для покупки необходимо обратиться к турецкому региону, где за игру просят 3100 рублей. Отмечу, что в игре будут внутренние покупки. Так же, по всей видимости, не будет и русской локализации.

В трейлере показали частичку геймплея, где видно "нормальную" графику и типичную для EA физику автомобилей. Ничего сверхвыдающегося там нет.



