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Флагман Xiaomi 14 покажут до 11 ноября из-за истощения запасов Xiaomi 13 в Китае
Xiaomi 13 действительно получился хорошим флагманом за свою цену.

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Xiaomi планирует немного подвинуть сроки презентации нового флагмана 2024 года Xiaomi 14, поскольку на складе заканчиваются запасы нынешнего флагмана Xiaomi 13. Так, проверенный инсайдер Digital Chat Station написал, что в больших популярных магазинах в Китае уже распроданы все устройства Xiaomi 13. Из-за этого китайская компания приняла решение перенести презентацию нового флагмана до ежегодной распродажи Double Eleven. То есть представить новинку должны до 11 ноября, если планы не нарушат какие-либо проблемы.

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А проблем — нет, поскольку компания лишь наращивает производство устройств. За второй квартал текущего года Xiaomi увеличила производство устройств на 32,1% и выпустила 35 миллионов смартфонов. Тогда как другие популярные производители лишь потеряли в производстве. Та же Samsung выпустила на 12,4% меньше устройств, а Apple - на 21% меньше, чем в прошлом квартале. Хотя, просадка у Apple объясняется скорой презентацией Iphone 15, поэтому люди предпочитают подождать пару месяцев и взять новинку, которая во всем лучше предшественника.

Но, Xiaomi не планирует отставать и собирается занимать топовую позицию на рынке смартфонов. Так, Xiaomi 14 по заверению инсайдера будет оснащен чипом от компании Qualcomm Snapdragon 8Gen3. Отмечу, что чип будет представлен на Гавайях уже 24-26 октября на ежегодной презентации Snapdragon Tech Summit. За этим пойдут и остальные производители смартфонов, показывая всю мощность и энергоэффективность нового чипа.

По всей видимости, Xiaomi 14 станет первым устройством на рынке, которое получит новейший чип 8Gen3. Ибо остальные китайские компании обычно представляют свои устройства в декабре и в конце ноября (Vivo и Oppo).

Инсайдеры предполагают, что новое устройство оснащено аккумулятором емкостью в 4860 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90Вт. Также добавлен и беспроводной способ зарядки со скоростью на 50Вт. Профессиональная версия же оснащена батареей на 5000 мАч с зарядкой на 120Вт. Это несколько лучше, чем Xiaomi 13, поскольку в нем стоит аккумулятор на 4500 мАч. В 13 Pro стояла батарея на 4820 мАч. Если чип стал еще энергоэффективнее 8Gen2, то устройство сможет прожить порядка 10 часов при активном пользовании без игр.

Ожидается, что смартфон также оснащен камерой с сенсором большего размера чем ранее на 50Мп.

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#смартфоны #xiaomi 13 #xiaomi 14
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