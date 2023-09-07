Xiaomi 13 действительно получился хорошим флагманом за свою цену.

Xiaomi планирует немного подвинуть сроки презентации нового флагмана 2024 года Xiaomi 14, поскольку на складе заканчиваются запасы нынешнего флагмана Xiaomi 13. Так, проверенный инсайдер Digital Chat Station написал, что в больших популярных магазинах в Китае уже распроданы все устройства Xiaomi 13. Из-за этого китайская компания приняла решение перенести презентацию нового флагмана до ежегодной распродажи Double Eleven. То есть представить новинку должны до 11 ноября, если планы не нарушат какие-либо проблемы.

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А проблем — нет, поскольку компания лишь наращивает производство устройств. За второй квартал текущего года Xiaomi увеличила производство устройств на 32,1% и выпустила 35 миллионов смартфонов. Тогда как другие популярные производители лишь потеряли в производстве. Та же Samsung выпустила на 12,4% меньше устройств, а Apple - на 21% меньше, чем в прошлом квартале. Хотя, просадка у Apple объясняется скорой презентацией Iphone 15, поэтому люди предпочитают подождать пару месяцев и взять новинку, которая во всем лучше предшественника.

Но, Xiaomi не планирует отставать и собирается занимать топовую позицию на рынке смартфонов. Так, Xiaomi 14 по заверению инсайдера будет оснащен чипом от компании Qualcomm Snapdragon 8Gen3. Отмечу, что чип будет представлен на Гавайях уже 24-26 октября на ежегодной презентации Snapdragon Tech Summit. За этим пойдут и остальные производители смартфонов, показывая всю мощность и энергоэффективность нового чипа.

По всей видимости, Xiaomi 14 станет первым устройством на рынке, которое получит новейший чип 8Gen3. Ибо остальные китайские компании обычно представляют свои устройства в декабре и в конце ноября (Vivo и Oppo).

Инсайдеры предполагают, что новое устройство оснащено аккумулятором емкостью в 4860 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90Вт. Также добавлен и беспроводной способ зарядки со скоростью на 50Вт. Профессиональная версия же оснащена батареей на 5000 мАч с зарядкой на 120Вт. Это несколько лучше, чем Xiaomi 13, поскольку в нем стоит аккумулятор на 4500 мАч. В 13 Pro стояла батарея на 4820 мАч. Если чип стал еще энергоэффективнее 8Gen2, то устройство сможет прожить порядка 10 часов при активном пользовании без игр.

Ожидается, что смартфон также оснащен камерой с сенсором большего размера чем ранее на 50Мп.