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Более 2 миллионов игроков сыграли в Starfield до полноценного релиза 6 сентября
Деньги у фанатов Bethesda есть.

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Полноценный релиз масштабной космической игры Starfield от Bethesda состоялся лишь сегодня, 6 сентября. Теперь в игру могут зайти покупатели стандартной версии и подписчики Game Pass. Однако фактически поиграть можно было уже с 31 августа, приобретя премиальную версию, либо обновив ее до премиальной с Game Pass и доплатив меньшую сумму.

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И, по всей видимости, у фанатов Bethesda деньги есть, поскольку, по статистике портала PlayTracker, более двух миллионов игроков сыграли в Starfield до полноценного релиза. Что интересно, ни одна из платформ не сумела победить другую, поскольку Xbox и ПК поделили игроков поровну. Собралось миллион на консолях и еще миллион на ПК через Steam. Game Pass на PC, похоже, не засчитали, что является ошибкой, ибо много людей использовали апгрейд до премиальной версии, сэкономив порядка половины суммы.

Сам полноценный релиз Starfield оказался успешным. Несмотря на сильные проблемы с оптимизацией и скучным началом сюжета, игроки в Steam оценили проект очень хорошо. Всего 88% процентов за шесть тысяч отзывов в Steam - это, хорошо. Хотя, учитывая оптимизацию и то, что многие люди используют видеокарты среднего уровня это может испортить впечатления и подпортить оценку в будущем. Однако пока что люди смирились с тем, что им необходимо использовать FSR и занижать разрешение, если вы не являетесь обладателем прошлых флагманов AMD/Nvidida, или сразу RTX 4080-4090.

Также с релизом появилась и радостная новость для обладателей карт от Intel. Компания заявила, что смогла решить проблемы с производительностью в Starfield на своих GPU. Новая версия драйвера, по словам Intel, решает большинство технических проблем. А я напомню, что обладатели Intel ARC жаловались на долгий запуск, маленький FPS, невозможность запустить проект и графические артефакты. Также имели место частые вылеты и необоснованный "жор" видеопамяти, когда на Nvidia и тем более AMD все было стабильнее. Дело было не в производительности самой видеокарты.

К тому же к полноценному релизу моддеры уже реализовали поддержку NVIDIA DLSS3 с генерацией кадров, что позволит обладателям RTX 40** повысить FPS в трудных локациях. Обычная DLSS также работает, хотя и с багами, которые будут поправлены с обновлениями.

Ну и полноценная русская локализация с помощью искусственного интеллекта к релизу прилагается. Проект можно оценить в полной мере, поняв его сюжет. Удивительно, что люди смогли за пару дней сделать вполне качественный русификатор.

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#bethesda #starfield
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