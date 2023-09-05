Этот перевод не блещет качеством, но и не является откровенно плохим.

Масштабный проект от Bethesda Starfield еще даже официально не вышел в релиз, поскольку игра окончательно станет доступна для покупателей стандартной версии и подписчиков Game Pass только завтра, 6 сентября. Однако покупатели "золотой версии" могут играть в проект начиная с 31 августа, и энтузиасты уже поработали над локализацией игры. Как оказалось, на перевод игры не требуется тратить огромных денег и годы кропотливой работы, как говорили энтузиасты форума Zone of Games.

реклама

Теперь же энтузиасты с того же Zone of Games сделали "чудо" - перевели игру буквально за несколько дней. Теперь Starfield можно поиграть на русском языке благодаря искусственному интеллекту. Русификатор не блещет качеством, но и не является откровенно плохим и позволяет понять минимум, необходимый для прохождения сюжета. Это лучше, чем сидеть с переводчиком, либо пытаться понять лишь часть из диалогов.

Особенность перевода — энтузиасты использовали отечественную систему от Яндекса. Энтузиаст отметил, что им удалось перевести практически весь контент в игре, но можно найти небольшое количество мест, где перевод отсутствует. Впрочем, главное, что сюжет теперь будет понятен каждому. А раз уж это не визуальная новелла и не творение Quantic Dream, то даже такой перевод вполне сгодится для того, чтобы получить полный спектр эмоций от проекта.

В каком-то смысле покупателям стандартной версии повезло больше: во-первых, они смогут поиграть с любым языком, поскольку энтузиасты со всех стран уже воспользовались искусственным интеллектом для перевода, а во-вторых, вы уже можете поставить интересные модификации и увидели, что необходимо иметь для того, чтобы поиграть со стабильными 60FPS хотя бы в 1080p на минимальных настройках графики (нет — народная 1650 здесь не подойдет даже для минималок на 720p).

Отмечу, что в переводе на русский язык отсутствует перевод некоторых имен персонажей, названия планет и компаний. Но на самом деле это никоим образом не повлияет на геймплей и вы все равно всё прекрасно поймете.

При этом на этом же форуме говорили, что перевод займет годы. Утверждалось, что профессиональной группе понадобится около двух лет и миллионы рублей, дабы перевести игру и это при графике в 8 часов/5 дней в неделю.



